Осимхен может перебраться в Саудовскую Аравию летом

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Хиляль» сохранил бюджет, предназначенный для подписания вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который недавно продлил контракт с «красными».
Теперь саудовский клуб планирует использовать эти средства для приобретения другого звёздного игрока, стремясь осуществить значительный трансфер перед Клубным чемпионатом мира.
Одной из рассматриваемых кандидатур является форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который проводит сезон в турецком «Галатасарае» на правах аренды. Также упоминается, что нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович может покинуть команду.