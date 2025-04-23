Осимхен может перебраться в Саудовскую Аравию летом

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вчера, 23:41

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Хиляль» сохранил бюджет, предназначенный для подписания вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который недавно продлил контракт с «красными».

Теперь саудовский клуб планирует использовать эти средства для приобретения другого звёздного игрока, стремясь осуществить значительный трансфер перед Клубным чемпионатом мира.

Одной из рассматриваемых кандидатур является форвард «Наполи» , который проводит сезон в турецком «Галатасарае» на правах аренды. Также упоминается, что нападающий «Аль-Хиляля» может покинуть команду.