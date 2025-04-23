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Осимхен может перебраться в Саудовскую Аравию летом

вчера, 23:41

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Хиляль» сохранил бюджет, предназначенный для подписания вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который недавно продлил контракт с «красными».

Теперь саудовский клуб планирует использовать эти средства для приобретения другого звёздного игрока, стремясь осуществить значительный трансфер перед Клубным чемпионатом мира.

Одной из рассматриваемых кандидатур является форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который проводит сезон в турецком «Галатасарае» на правах аренды. Также упоминается, что нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович может покинуть команду.

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Все комментарии
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 05:29
История с СА зашла уже сильно дальше истории с Китаем. До Чемпионата Мира "чемпионат пустыни" точно будет конкурентным.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:54
Наполи он точно не нужен.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:47
Вот этот может и согласиться
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