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«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, крупно обыграв «Тоттенхэм»

сегодня, 20:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги (5:1).

Нападающий гостей Доминик Соланке открыл счет на 12-й минуте. Луис Диас на 16-й восстановил равенство. На 24-й Алексис МакАллистер вывел хозяев вперед, а на 34-й Коди Гакпо забил третий гол в ворота «Тоттенхэма». Мохамед Салах на 63-й отличился четвертым мячом коллектива. Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи на 69-й, срезав мяч в свои ворота, установил окончательный счет в матче.

Благодаря этому результату «красные» досрочно выиграли АПЛ сезона-2024/2025, набрав в 34 матчах 82 очка.

Ближайший преследователь клуба — «Арсенал» (67 очков) потерял даже математические шансы догнать подопечных Арне Слота.

«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии в 20-й раз. Предыдущий чемпионский титул был оформлен мерсисайдцами в сезоне-2019/20.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 23:14
Тут две стороны медали. С одной, это конечно проблемы Сити, что у них игра не шла. Но с другой, во времена Клоппа, МС до последнего тура шёл вровень с Ливерпулем, поэтому не стоит отбрасывать тот факт, Сити были сильнее и сложнее тогда была взять титул Ливерпулю. Сейчас в соперниках был Арсенал, который все мы знаем какой соперник на дистанции)
2ftq6x92d67v
2ftq6x92d67v
сегодня в 23:03
Вот так нужно становиться чемпионом!!!
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:39
Конечно поборемся! Игры Сити и Ливерпуля затмевали любое другое противостояние, даже Класико. Так что еще пообломаем копья друг об друга)) Спасибо за поздравления)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 22:12
Красные в своем стиле - сначала пропустили, а потом начали забивать)))))
Ливерпуль с волевой Чемпионской Победой!!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 21:51
Можно конечно сетовать на плохой сезон у конкурентов Ман Сити, Ман Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, но кого это волнует.
Болел Ливерпуля с заслуженным чемпионством!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:39
"Верной дорогой идёте, товарищи!" (Ю. Клопп)
Good_Boy
Good_Boy ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 21:34
Спад сити - это проблемы сити. Игроков сити опаивали пургеном, или может быть их склоняли к тому, чтобы они намеренно стали играть хуже обычного? Мяч круглый: играйте, выигрывайте, кто мешает. Сами всё профукали, а чемпионы виноваты, что набрали очков больше соперника. Где же здесь нечестная борьба. Видимо Ливерпульцам надо было пушкарям, сити и остальным дать себя догнать, чтобы получилась честная борьба😀
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 21:25
Спасибо Ливерпуль за 20 ЧЕМПИОНСТВО!!!!
Спасибо парни, спасибо Слот!!!
Спасибо Юрген!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:24
Поздравления всем болельщикам Ливерпуля! Но не считаю, что это заслуга клуба - здесь много всего: кризис МС, Арсенал больше занялся ЛЧ, есть и другие, но это мое мнение, поэтому воздержусь.
В целом же в этом сезоне кроме Ливерпуля и нет кандидатов, кто заслужил больше.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:24
Арне Слот молодец!!! Добился Чемпионства, играя почти одним составом, весь чемпионат! Ну и в ЛЧ первое место в группе!
mphuZ
mphuZ
сегодня в 21:16
Поздравляю!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 21:14
Родри - это 10 , край 15% всех бед МС.
Сам Пеп с составом сколько чудил и сливал тем самым матчи - по пальцам не пересчитать...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 21:12
Не ожидал, что мой простой комментарий вызовет такую цепную реакцию. Да радуйтесь победе Ливерпуля, чего мне доказывать? Я не говорил, что Ливерпуль выиграл нечестно, то есть с помощью судей, а просто указал, что борьбы в чемпионате не было. Все конкуренты давно сошли с дистанции. Ливерпуль не смог бы выиграть, если бы МС был в порядке, раньше не могли, вот и всё. И сезон нельзя назвать удачным, когда единственный трофей дался без боя. В ЛЧ вылетели рано, в Кубках отлетели от каких-то середняков. Разве можно этому радоваться?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 21:05
Причин было много и развод одна из них.
lk_483777
lk_483777 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 21:04
Родри вышел из игры вот и посыпался карточный домик.
Развод тут не при чём.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 21:04
Я не говорил, что Ливерпуль не заслужил. Они не виноваты в проблемах других команд. Просто им досталось это легко
lobsterdam
lobsterdam ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 21:04
Представленный отрезок времени недостаточно репрезентативен, я оперирую отрезком примерно в 10 лет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 21:03
Не отошёл. Просто взял себя в руки.
От такого невозможно отойти - 30 лет из жизни просто так не вычеркнуть.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 21:02
БРАВО ЛИВЕРПУЛЬ! БРАВО СЛОТ!! БРАВИССИМО ЮРГЕН!!!
lk_483777
lk_483777 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 21:01
мс никто не мешал бороться в этом сезоне, разве что кроме них самих.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:01
мои поздравления))))
Ливерпуль чемпион!
Топ матч, красные вышли не просто побеждать, а разрывать шпорных!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 20:59
Ну да. Арсенал в прошлом сезоне на 2 очка отстал, Ливерпуль на 1 очко отставал. Прям спад на спаде.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 20:58
Уже ответил другому и я не намекал на судей.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:58
У него развод был. Это уважительная причина. Сейчас вроде отошел.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 20:57
Это когда 2 команды на равных, то есть сильны. Например, когда МС набрал 98 очков, а Ливерпуль 97. Сейчас Ливерпуль без борьбы выиграл
azkan
azkan
сегодня в 20:57
Поздравляю Ливерпуль с главным трофеем сезона!
Молодцы!
Migelito
Migelito
сегодня в 20:57
С победой, красные! Праздник на нашей улице! Ура чемпионам!
lobsterdam
lobsterdam ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:54
случайный пассажир, также как и сити...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:54
Поздравляю красных с досрочным 20 чемпионством!!!!!!
Отдельно СПАСИБО за это чемпионство ЮРГЕНУ КЛОППУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DVL
DVL
сегодня в 20:53
Отмечаем до утра!!! Завтра на работу, ну и х*р с ним), сегодня праздник!!!) Ура товарищи!!!!
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