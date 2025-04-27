«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, крупно обыграв «Тоттенхэм»

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сегодня, 20:25

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги (5:1).

Нападающий гостей Доминик Соланке открыл счет на 12-й минуте. Луис Диас на 16-й восстановил равенство. На 24-й Алексис МакАллистер вывел хозяев вперед, а на 34-й Коди Гакпо забил третий гол в ворота «Тоттенхэма». Мохамед Салах на 63-й отличился четвертым мячом коллектива. Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи на 69-й, срезав мяч в свои ворота, установил окончательный счет в матче.

Благодаря этому результату «красные» досрочно выиграли АПЛ сезона-2024/2025, набрав в 34 матчах 82 очка.

Ближайший преследователь клуба — «Арсенал» (67 очков) потерял даже математические шансы догнать подопечных Арне Слота.

«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии в 20-й раз. Предыдущий чемпионский титул был оформлен мерсисайдцами в сезоне-2019/20.