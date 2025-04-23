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Карвальо передал ЦСКА награду лучшему игроку финала Кубка УЕФА

вчера, 13:45

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо передал в музей московского клуба награду лучшему игроку финала Кубка УЕФА, чтобы её не украли в Бразилии.

В новом выпуске "CSKA on Tour” бразилец признался, что у него из дома украли все памятные футболки и награды, поэтому он решил передать «армейцам» самую ценную. 18 мая экс-футболист прибудет в Москву, чтобы сыграть за ЦСКА в гала-матче со Сборной Кубка.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:02
Если мне не изменяет память, квартиру Даниэля воры уже один раз обчистили,
вынесли всё ценное, оставив на стене портрет Путин м Карвальо. Есть повод для передачи в музей ЦСКА эту награду.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:10
Хоть эта награда сохранилась! Теперь болелы Коняшек могут посмотреть на нее в музее!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:38
Спасибо Даниэлю, сохранность в музее ЦСКА гарантирована.
Рады увидеть 18 мая в Москве.
adekvat
adekvat
вчера в 14:25
Хорошо в Бразилии жен не воруют.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:10
В Бразилии много всякого сброда
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:46, ред.
Нормальный повод награду перепрятать) Мы можем и остальные ценные вещи тоже кстати тут в Москве приютить, нас не затруднит если что) Ну и как бы раз невозможно свой дом в Бразилии как то обезопасить от воров, то наверное лучше вообще ничего не иметь, а не только мозгов, или они когда то были и их тоже украли первым делом?
Гость
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