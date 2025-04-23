Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо передал в музей московского клуба награду лучшему игроку финала Кубка УЕФА, чтобы её не украли в Бразилии.
В новом выпуске "CSKA on Tour” бразилец признался, что у него из дома украли все памятные футболки и награды, поэтому он решил передать «армейцам» самую ценную. 18 мая экс-футболист прибудет в Москву, чтобы сыграть за ЦСКА в гала-матче со Сборной Кубка.
вынесли всё ценное, оставив на стене портрет Путин м Карвальо. Есть повод для передачи в музей ЦСКА эту награду.
вынесли всё ценное, оставив на стене портрет Путин м Карвальо. Есть повод для передачи в музей ЦСКА эту награду.
Рады увидеть 18 мая в Москве.
Рады увидеть 18 мая в Москве.