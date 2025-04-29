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«Химки» собираются реструктуризировать долги

вчера, 12:01

«Химки» пытаются реструктуризировать долги, так как у них большие проблемы с прохождением лицензирования. Подмосковный клуб обращается и к игрокам, и к клубам, чтобы те отозвали заявления из Палаты по разрешениям споров РФС под гарантии выплат в конкретные сроки.

Однако, что касается футболистов «Химок», то тут есть нюансы Не секрет, что в подмосковном клубе очень приличные зарплаты, есть и под 4-5 миллионов рублей в месяц, но часть этих денег проходит не по прямым контрактам, а через дополнительные соглашения. Вот эту часть футболистам при форс-мажорных обстоятельствах будет не так-то просто получить.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:24
"Но часть этих денег проходит не по прямым контрактам, а через дополнительные соглашения." - То есть иными словами , что похоже использовались "левые" схемы которые благодаря заявлениям игроков и при правильном рассмотрении в Палате по разрешениям споров РФС , могут "всплыть на поверхность" и пойдёт "не хилая волна" которая может "смыть" и не одного "деятеля при кормушки"...
Сейчас от простых обещаний игрокам которых кормили "завтраками" , перешли к более весомым аргументам - попытка реструктуризации (слово то какое мудрёное) , что могут придумать в дальнейшем остаётся только догадываться...
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y94unb2834bc
вчера в 12:12
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