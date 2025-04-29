«Химки» собираются реструктуризировать долги

1745917299

вчера, 12:01

«Химки» пытаются реструктуризировать долги, так как у них большие проблемы с прохождением лицензирования. Подмосковный клуб обращается и к игрокам, и к клубам, чтобы те отозвали заявления из Палаты по разрешениям споров РФС под гарантии выплат в конкретные сроки.

Однако, что касается футболистов «Химок», то тут есть нюансы Не секрет, что в подмосковном клубе очень приличные зарплаты, есть и под 4-5 миллионов рублей в месяц, но часть этих денег проходит не по прямым контрактам, а через дополнительные соглашения. Вот эту часть футболистам при форс-мажорных обстоятельствах будет не так-то просто получить.