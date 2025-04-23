«Рединг» объявил о продлении срока завершения сделки по продаже клуба

«Рединг» выступил с заявлением относительно продажи клуба.

В начале месяца стало известно о продлении срока, в который нынешний владелец Дай Йонге должен расстаться со своей долей.

«Рединг» может подтвердить, что был достигнут дальнейший прогресс в продаже клуба, при этом сделка включает в себя стадион Select Car Leasing Stadium и тренировочную базу Bearwood Park. В результате EFL (Английская футбольная лига — прим.ред.) согласилась продлить срок завершения сделки до 5 мая.

Условия сделки были согласованы между нынешним владельцем клуба господином Даем и покупателем, чья личность должна оставаться конфиденциальной на данном этапе. Теперь обе стороны будут работать над выполнением необходимых шагов для завершения поглощения.

Покупающая сторона будет поддерживать непосредственные финансовые обязательства клуба до завершения сделки, и, таким образом, повседневная работа клуба не будет затронута.

Клуб хотел бы поблагодарить всех болельщиков, персонал и игроков за их вклад в клуб в последнее время. Выступление на уровне первой команды и академии было выдающимся, и всё внимание сосредоточено на поддержке команд, чтобы они могли успешно завершить сезон.

О дальнейших шагах будет сообщено дополнительно.