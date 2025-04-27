Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Часть игроков «Химок» получила зарплату за январь 2025 года

сегодня, 19:40

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев заявил, что некоторым игрокам подмосковного клуба выплатили зарплату за январь.

Изменения в финансовой истории? Какие-то ребята получили за январь деньги, насколько я знаю. Все знают, что мы почти не готовились к «Зениту», потому что были определенные проблемы. Но они были решены, благодарность Алаеву. Этот недельный цикл готовились без всяких проблем.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Лион» продлил контракт с титульным спонсором
25 апреля
Официально«Рединг» объявил о продлении срока завершения сделки по продаже клуба
23 апреля
ОфициальноУЕФА распределил рекордные 233 млн евро для клубов по льготной программе
22 апреля
«Спортинг» снизит трансферную стоимость Дьёкереша до 70 млн евро
21 апреля
Генменеджер «Химок» о деньгах клуба: «Вопрос точно не ко мне»
18 апреля
«Химки» ведут переговоры с Артигой по поводу выплаты долга
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
zw9vc4mtb66c
zw9vc4mtb66c
сегодня в 21:42
Разгонять надо этих мохинаторов, добром оно не кончится
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:13
Если бы продали 200 то тогда бы всем дали)))
43yw64kx8328
43yw64kx8328
сегодня в 21:00
Бардак какой-то, почему спартак не наведет там порядок.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:01
Из вышесказанного можно сделать вывод, что получили зарплату только те, кто отчисляет Алаеву проценты от зарплаты.
А другие не согласились "отслюнявить" и за них не попросили?
Конечно я этого утверждать не буду, но я услышал именно так.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:46
На сегодня 195 билетов продали! Где бабки?)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:42, ред.
Во парни "загудят" на радости, а остальные с горя...)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:42
Что значит часть? А остальным? Вы теперь ещё любимчиков в команде завели? Это может только ненужную враждебную атмосферу в раздевалке создать. Совсем не думают головами своими тамошние менеджеры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 