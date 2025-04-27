Часть игроков «Химок» получила зарплату за январь 2025 года

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» заявил, что некоторым игрокам подмосковного клуба выплатили зарплату за январь.

Изменения в финансовой истории? Какие-то ребята получили за январь деньги, насколько я знаю. Все знают, что мы почти не готовились к «Зениту», потому что были определенные проблемы. Но они были решены, благодарность Алаеву. Этот недельный цикл готовились без всяких проблем.