Гендир ЦСКА рассказал подробности гала-матча в честь победы в Кубке УЕФА

Генеральный директор ЦСКА рассказал о подробностях предстоящего гала-матча, посвящённого победе «армейцев» в Кубке УЕФА .

Мы хотим провести гала-матч, потому что нужно показать пример молодёжи, что стоит ставить перед собой высокие задачи. В нас тогда мало кто верил, но мы доказали, что российский футбол достоин, чтобы побеждать и брать такие трофеи. Поэтому мы решили провести довольно интересный матч, несмотря на сложности и отстранение наших команд. Мы соберём всю нашу команду 2005 года, сегодня могу приоткрыть завесу тайны, в центре поля нас ждёт противостояние между Рахимичем, Смертиным и Макелеле.