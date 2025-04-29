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Гендир ЦСКА рассказал подробности гала-матча в честь победы в Кубке УЕФА

вчера, 14:34

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях предстоящего гала-матча, посвящённого победе «армейцев» в Кубке УЕФА.

Мы хотим провести гала-матч, потому что нужно показать пример молодёжи, что стоит ставить перед собой высокие задачи. В нас тогда мало кто верил, но мы доказали, что российский футбол достоин, чтобы побеждать и брать такие трофеи. Поэтому мы решили провести довольно интересный матч, несмотря на сложности и отстранение наших команд. Мы соберём всю нашу команду 2005 года, сегодня могу приоткрыть завесу тайны, в центре поля нас ждёт противостояние между Рахимичем, Смертиным и Макелеле.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево открылась выставка, посвящённая победе ЦСКА в Кубке УЕФА.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:29
Правильное решение!Должно быть интересное мероприятие!
альсато
альсато
вчера в 15:13
Свежи еще воспоминания!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 15:01
Как же быстро время летит, вот уже и 20 лет пролетело после той яркой победы над Спортингом со счётом 3:1
mc6x58zt9z95
mc6x58zt9z95
вчера в 14:54
Такие мероприятия всегда нужно проводить, а то давно ничего не выигрывали.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:53
Молодцы....хорошее решение провести гала-матч в честь победы ПФК ЦСКА в Кубке УЕФА.
Гость
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