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Стало известно, примет ли Фернанду Мейра участие в матче легенд «Зенита»

сегодня, 09:24

Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра примет участие в матче легенд, посвящённом столетию «Зенита».

«Зенит» пригласил меня на матч легенд в честь столетия клуба. Сначала я приеду в Москву, потом в Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать на матче столетия. «Зенит» и Санкт-Петербург стали частью моей карьеры, где я имел честь выиграть много титулов.

Напомним, Мейра сыграл за «сине-бело-голубых» 53 матча, в которых отметился голом и 5 ассистами. Вместе с «Зенитом» португалец выиграл Кубок России, Суперкубок России и дважды чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Хави Гарсия не сыграет в матче легенд «Зенита».

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sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:45
Я вот тоже думаю. По ходу лишь бы пригласить
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:29, ред.
Где Зенит таких легенд находит? Даже по контракту срок не доиграл и сбежал из клуба. А теперь - легенда клуба.
Да таких игроков приглашать на матч звёзд должно быть просто стыдно.
Гость
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