Стало известно, примет ли Фернанду Мейра участие в матче легенд «Зенита»

1745648650

сегодня, 09:24

Бывший защитник сборной Португалии примет участие в матче легенд, посвящённом столетию «Зенита».

«Зенит» пригласил меня на матч легенд в честь столетия клуба. Сначала я приеду в Москву, потом в Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать на матче столетия. «Зенит» и Санкт-Петербург стали частью моей карьеры, где я имел честь выиграть много титулов.

Напомним, Мейра сыграл за «сине-бело-голубых» 53 матча, в которых отметился голом и 5 ассистами. Вместе с «Зенитом» португалец выиграл Кубок России, Суперкубок России и дважды чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Хави Гарсия не сыграет в матче легенд «Зенита».