Стало известно, примет ли Фернанду Мейра участие в матче легенд «Зенита»

Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра примет участие в матче легенд, посвящённом столетию «Зенита».
«Зенит» пригласил меня на матч легенд в честь столетия клуба. Сначала я приеду в Москву, потом в Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать на матче столетия. «Зенит» и Санкт-Петербург стали частью моей карьеры, где я имел честь выиграть много титулов.
Напомним, Мейра сыграл за «сине-бело-голубых» 53 матча, в которых отметился голом и 5 ассистами. Вместе с «Зенитом» португалец выиграл Кубок России, Суперкубок России и дважды чемпионат России.
Ранее сообщалось, что Хави Гарсия не сыграет в матче легенд «Зенита».
Да таких игроков приглашать на матч звёзд должно быть просто стыдно.
Да таких игроков приглашать на матч звёзд должно быть просто стыдно.