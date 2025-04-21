Сегодня свой день рождения празднует «Акрон»

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вчера, 17:00

Сегодня свой седьмой день рождения празднует «Акрон».

За семь лет за команду из Тольятти сыграли 164 футболиста в 260 официальных матчах: 218 матчей на профессиональном уровне, 42 – в рамках третьего дивизиона. «Акрон» одержал 115 побед на всех уровнях. Абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных за «Акрон» матчей является вратарь Сергей Волков, сыгравший в первой встрече за команду в её истории (200 матчей).

Во всех играх «красно-чёрные» забили 362 гола: 272 – в профессиональных турнирах, 90 – на любительском уровне. Лучшим бомбардиром в истории команды пока является нападающий Андрес Понсе (17 голов). Первый гол в истории забил форвард Дмитрий Рыжов, а первый мяч на профессиональном уровне – защитник Даниил Мелихов.

«Акрон» – самый быстропрогрессирующий и самый молодой футбольный клуб двух высших российских дивизионов. Тольяттинцы выиграли группу «Урал-Приволжье» второй лиги, дошли до финала Пути Регионов Кубка России и взяли бронзовые медали Первой лиги.