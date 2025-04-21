Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сегодня свой день рождения празднует «Акрон»

вчера, 17:00

Сегодня свой седьмой день рождения празднует «Акрон».

За семь лет за команду из Тольятти сыграли 164 футболиста в 260 официальных матчах: 218 матчей на профессиональном уровне, 42 – в рамках третьего дивизиона. «Акрон» одержал 115 побед на всех уровнях. Абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных за «Акрон» матчей является вратарь Сергей Волков, сыгравший в первой встрече за команду в её истории (200 матчей).

Во всех играх «красно-чёрные» забили 362 гола: 272 – в профессиональных турнирах, 90 – на любительском уровне. Лучшим бомбардиром в истории команды пока является нападающий Андрес Понсе (17 голов). Первый гол в истории забил форвард Дмитрий Рыжов, а первый мяч на профессиональном уровне – защитник Даниил Мелихов.

«Акрон» – самый быстропрогрессирующий и самый молодой футбольный клуб двух высших российских дивизионов. Тольяттинцы выиграли группу «Урал-Приволжье» второй лиги, дошли до финала Пути Регионов Кубка России и взяли бронзовые медали Первой лиги.

Сегодня свой день рождения празднует «Акрон»

Подписывайся в ВК
Все новости
Акрон
Источник: ФК «Акрон»
«Спартак» выпустил ролик ко дню рождения клуба
18 апреля Видео
«Динамо» выпустило видеоролик в честь дня рождения
18 апреля Видео
«Зенит» представил общее фото клуба, на котором запечатлены 1235 человек
08 апреля Фото
Месси отпраздновал гол с отсылкой к теннису
30 марта Фото
Мойзес объяснил, почему отпраздновал гол, сымитировав поведение гориллы
30 марта
В Ньюкасле прошёл парад в честь первого трофея команды за 70 лет
29 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:40
Анжи, Сатурн, Москва, Тосно… сколько было новых молодых команд команд . Дай Бог Акрону не повторить их путь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
Странно, про Дзюбу ни слова!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:56
Чтож не сдюжили накануне днюхи, 3 очка были так близко, эх
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:46
Поздравляю клуб и болельщиков... скоро десятилетие... нужно что то выиграть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:28
Ну что же, надо их поздравить. Молодые да ранние, как говорят в народе!
shur
shur
вчера в 17:17
"Тольяттинцы выиграли группу «Урал-Приволжье»" ...Вчера кино
смотрел, а там Матушку Россию в разных уголках показывали, какая же она огромная! Так пожелаем "Акрону" лет так через .....нцать стать
чемпионом нашей Великой Родины!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:02
7 лет...пора в школу)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 