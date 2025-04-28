Роналду отошёл от своего фирменного празднования голов в матче азиатской ЛЧ

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вчера, 08:58

Нападающий саудовского «Аль-Насра» решил внести разнообразие в празднование голов.

В течение многих лет португалец был известен празднованием, которое заключается в том, что он бежит и прыгает, прежде чем сделать поворот на 180 градусов и приземлиться, раскинув руки в стороны с криком «Siu».

Однако в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с командой «Йокогама Ф-Маринос» он отметил гол более скромным образом, просто подойдя к рекламному щиту и сев на него с улыбкой на лице.