Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднования

Роналду отошёл от своего фирменного празднования голов в матче азиатской ЛЧ

вчера, 08:58

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил внести разнообразие в празднование голов.

В течение многих лет португалец был известен празднованием, которое заключается в том, что он бежит и прыгает, прежде чем сделать поворот на 180 градусов и приземлиться, раскинув руки в стороны с криком «Siu».

Однако в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с командой «Йокогама Ф-Маринос» он отметил гол более скромным образом, просто подойдя к рекламному щиту и сев на него с улыбкой на лице.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слот спел песню о Юргене Клоппе
Вчера, 08:39
Слот о праздновании чемпионства: «Не буду самым шумным и безумным»
27 апреля
Стало известно, примет ли Фернанду Мейра участие в матче легенд «Зенита»
26 апреля
ОфициальноСегодня свой день рождения празднует «Акрон»
21 апреля
«Спартак» выпустил ролик ко дню рождения клуба
18 апреля Видео
«Динамо» выпустило видеоролик в честь дня рождения
18 апреля Видео
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 09:44
По поводу высказывания насчёт Ямаля..., - очень рано.
По поводу того, что забудут Кришку - очень смешно.)
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:15
Ну как не видно? Из нового поколения Ямаль его переплюнул. И криша скоро очень быстро забудут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:13
??????!!!!!!!!!! А Овечкин и прыгает как стрекозёл после каждой шайбы!
Рядом с Саней Кришке, по части эмоций в праздновании, нефиг делать!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:00
Он до сих пор под впечатлением рекорда Овечкина.

P.s. Даже в кошмарном сне не представить, как бы Овечкин подпрыгивал каждый раз после заброшенной шайбы и уиииииииииии.....
112910415
112910415
вчера в 11:53
забыл, видимо ... старенький уже !
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 11:12
Устал прыгать и ждать трофеи.. А-ха-ха-ха.. 🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:41, ред.
Bad...

Решил таки продолжить ?)) Ну ладно.
Итак..., вернёмся к истокам.
Ты пишешь о том, что Кришка для тебя - Дзюба на максималках. Пишешь о том, что не помнишь его ярких игровых моментов и в памяти твоей лишь его празднование. Так ? О чем это говорит ? Это говорит о твоём ограниченном информационном поле в контексте фигуры Роналду как футболиста. Отсюда вопрос. Обладая огромной неполнотой предметов памяти связанных с Роналду, как ты можешь переводить один из таких предметов в массовый толк, не имея представления о других ? Абсурдность не улавливаешь ?

В этой связи, переводить с твоей стороны разговор в плоскость подмены понятий при таком раскладе - неконцептуально.
Сначала изучи всеобъемлюще п р е д м е т - игру португальца. Потом уже обсудим, что останется в памяти народной о Кришке...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:27
Надо что-нибудь придумать этакое, азиатское)))
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:11
Вообще ты подменяешь понятия, я не говорил что Криштиану не запомнят как футболиста, я говорил про визуальный образ Криштиану. А визуальный образ - его празднование уже стало мейнстримом, его уже все копируют и в массы несут, в отличии от голов. Так что не надо подменять понятия. Когда говорят про Марадону у подавляющего большинства обывателей визуализируется в голове его гол рукой, а не что то иное. И тут тоже самое
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:08
А тебе собсно зачем этот околофутбол ? Ты на поле смотри, а не в газеты и прочее...
Кроме того, перечисленные тобой пороки свойственны всем гениальным, поэтому Кришка тут отнюдь не одинок.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:02
Хозяин-барин...
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:00, ред.
Окей, думай как знаешь, твое мнение о моей правоте меня тоже в принципе не интересует. Я написал то что я считаю верным и буду считать дальше. Предлагаю на этом месте остановиться. И не надо мне писать чтобы своё мнение навязать, у меня моё отличное мне больше нравится
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:57
А какой красавец он забил киевскому Динамо в 2007, играя за МЮ!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:55, ред.
))) Математика ? Ну на... Вопрос к тебе детский. Кто был твой пра- пра- пра- пра- прадед ? Помнишь ? И я не помню, кто мой, потому что они имеют отношение к массам. Этим мы и отличаемся от Кришки.)

И да. Ты в корне неправ даже в отношении памяти тех же масс. Все помнят Гарринчу как великого хромого в поле, а не как пьяницу и бл...уна, который пихал... куда не лень и детей с жёнами бросал. Тот же посыл и про Марадону и про остальных...
Мax Paynе
Мax Paynе ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:48
Ну КриРо явно не потеряет ничего если какой-то вася пупкин из томска не будет о нем вспоминать.))) У него в одном только инстаграмме около 650 ляма подписчиков.Даже если половину откинуть,то 300 лямов все равно о нем будут помнить и ролики с его голами твоей любимой барси перекидывать))))
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:48
Мне твои рекомендации не нужны, спасибо, есть такая наука математика, логика и социология, их тут вполне с избытком хватает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:46
Философия... наука такая есть. Рекомендую.)
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:44, ред.
Как раз наоборот, массы и несут из поколения в поколение культурное наследие. Если большинству будет всё равно на Рона то память о нём умрёт гораздо быстрее чем если нет. Это же ну... логично, не понимаю зачем вообще такие вещи оспаривать. Пишут может и личности но передают массы. А что толку от истории которую никто никому не расскажет?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:42, ред.
Что запомнят массы - неважно. На то они и м а с с ы!!)) Их куда поверни, туда и пойдут...
Историю пишут не массы а личности.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:37
Ты так мысли и не понял. Не важно что было, я охотно верю в это. Но миллиарды запомнят не это. Это запомнят несколько миллионов поклонников, но не массы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:34, ред.
все это было, бесспорно.
так же зависть и злоба, когда свои же партнеры забивали победные голы в важных матчах.
или как требовало переписать гол на него из за волос бесценной башки роналду.
аж парламент португалии подключил))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:32, ред.
Не помнишь ярких моментов игры Кришки ? А ты с какого года футбол смотришь ?
Глянь на его бисиклету в Турине, когда весь местный стадион итальянцев стоя аплодировал ему.
Можешь глянуть на его голешник Нойеру, во вратарский угол, когда вся стенка подпрыгнула, а он зарядил мячик низом... Эх помню и троллили тогда Баварию просто нещадно..., причем всех - одним "стадом".
Хет-трик Атлетам глянь, когда Семёну свои же яйца обратно в штаны вернулись...
Хет-трик Испанцам на ЧМ в РФ глянь.
Это мне только на вскидку пришло..., а сколько ещё...!
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:21
Вопрос не в том что он накреативил, а что останется в истории. Для меня например в игровом плане Криштиану Роналду это Дзюба на максималках. И я как далёкий от обожания Роналду человек игры вообще не помню особо его и каких то ярких моментов, но вот это празднование отпечаталось в памяти, это характерная черта, визитная карточка.
Вещий
Вещий
вчера в 09:15
Значит рекламный щит ему проплатил....:)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:09, ред.
Он своё накреативил... Накреативил столько, что другим и не снилось. А о том, чтоб хотя бы приблизиться к его уровню, так и вовсе речь не завожу. Из нынешнего - нового поколения таких и на горизонте не видно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:04, ред.
Надо было авторские права оформлять, а то все уже передрали этот способ у него, даже уже при нём живом так празднуют, как Хёйлунд в матче Дания - Португалия. Пора снова креативить, придумывать
eajw62xkvx2h
eajw62xkvx2h
вчера в 09:00
Стареет однако и уже экономит силы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 