Роналду отошёл от своего фирменного празднования голов в матче азиатской ЛЧ

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил внести разнообразие в празднование голов.
В течение многих лет португалец был известен празднованием, которое заключается в том, что он бежит и прыгает, прежде чем сделать поворот на 180 градусов и приземлиться, раскинув руки в стороны с криком «Siu».
Однако в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с командой «Йокогама Ф-Маринос» он отметил гол более скромным образом, просто подойдя к рекламному щиту и сев на него с улыбкой на лице.
Глянь на его бисиклету в Турине, когда весь местный стадион итальянцев стоя аплодировал ему.
Можешь глянуть на его голешник Нойеру, во вратарский угол, когда вся стенка подпрыгнула, а он зарядил мячик низом... Эх помню и троллили тогда Баварию просто нещадно..., причем всех - одним "стадом".
Хет-трик Атлетам глянь, когда Семёну свои же яйца обратно в штаны вернулись...
Хет-трик Испанцам на ЧМ в РФ глянь.
Это мне только на вскидку пришло..., а сколько ещё...!
Глянь на его бисиклету в Турине, когда весь местный стадион итальянцев стоя аплодировал ему.
Можешь глянуть на его голешник Нойеру, во вратарский угол, когда вся стенка подпрыгнула, а он зарядил мячик низом... Эх помню и троллили тогда Баварию просто нещадно..., причем всех - одним "стадом".
Хет-трик Атлетам глянь, когда Семёну свои же яйца обратно в штаны вернулись...
Хет-трик Испанцам на ЧМ в РФ глянь.
Это мне только на вскидку пришло..., а сколько ещё...!
Решил таки продолжить ?)) Ну ладно.
Итак..., вернёмся к истокам.
Ты пишешь о том, что Кришка для тебя - Дзюба на максималках. Пишешь о том, что не помнишь его ярких игровых моментов и в памяти твоей лишь его празднование. Так ? О чем это говорит ? Это говорит о твоём ограниченном информационном поле в контексте фигуры Роналду как футболиста. Отсюда вопрос. Обладая огромной неполнотой предметов памяти связанных с Роналду, как ты можешь переводить один из таких предметов в массовый толк, не имея представления о других ? Абсурдность не улавливаешь ?
В этой связи, переводить с твоей стороны разговор в плоскость подмены понятий при таком раскладе - неконцептуально.
Сначала изучи всеобъемлюще п р е д м е т - игру португальца. Потом уже обсудим, что останется в памяти народной о Кришке...
Решил таки продолжить ?)) Ну ладно.
Итак..., вернёмся к истокам.
Ты пишешь о том, что Кришка для тебя - Дзюба на максималках. Пишешь о том, что не помнишь его ярких игровых моментов и в памяти твоей лишь его празднование. Так ? О чем это говорит ? Это говорит о твоём ограниченном информационном поле в контексте фигуры Роналду как футболиста. Отсюда вопрос. Обладая огромной неполнотой предметов памяти связанных с Роналду, как ты можешь переводить один из таких предметов в массовый толк, не имея представления о других ? Абсурдность не улавливаешь ?
В этой связи, переводить с твоей стороны разговор в плоскость подмены понятий при таком раскладе - неконцептуально.
Сначала изучи всеобъемлюще п р е д м е т - игру португальца. Потом уже обсудим, что останется в памяти народной о Кришке...