Ямаль установил ещё несколько рекордов в Лиге чемпионов

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вчера, 23:15

Вингер «Барселоны» забил один из голов своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (2:2, после первого тайма).

Испанец установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории турнира, который забил в полуфинале, с возрастом 17 лет и 291 день, обогнав предыдущий рекорд Килиана Мбаппе, отметившегося за «Монако» в возрасте 18 лет и 140 дней.

Кроме того, Ямаль стал первым тинейджером, который забил в одном розыгрыше Лиги чемпионов на стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала.