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Ямаль установил ещё несколько рекордов в Лиге чемпионов

вчера, 23:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил один из голов своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (2:2, после первого тайма).

Испанец установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории турнира, который забил в полуфинале, с возрастом 17 лет и 291 день, обогнав предыдущий рекорд Килиана Мбаппе, отметившегося за «Монако» в возрасте 18 лет и 140 дней.

Кроме того, Ямаль стал первым тинейджером, который забил в одном розыгрыше Лиги чемпионов на стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:43
лишь бы без травм !
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:32
Скорее бы ему уже 18 исполнилось, чтобы это всё не отвлекало его
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:55
Ну шкета просто пустили со взрослыми дядями поиграть, он щас все возрастные рекорды побьёт, потому что шкет
shur
shur
вчера в 23:21, ред.
..носом возит взрослых дядек из Италии!!! И это только первый тайм! На нём,при такой технике и сфолить могут,стопудово,смотрим!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:21
Марокканец реально крут 🔥 пацану только 17 годков, а сколько уже выиграл, и играет притом классно.
Гость
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