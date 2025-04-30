Дзюба: «В любом случае побью рекорды по „гол + пас“ по всем версиям»

Нападающий «Акрона» и сборной России высказался по поводу расхождения при подсчёте своих очков по системе «гол + пас».

Если мы говорим о голах, то их 239 за всю карьеру. А по «гол + пас» — 269, потому что их считают только в чемпионате России. И здесь я Дмитрия Лоськова опередил.

Вы сами видели, что я отдаю передачи, с которых были забиты голы. Но их почему‑то не учитывают. Поэтому лично у меня по таким подсчётам вопросов много.

Если захотят, сделают сами независимый подсчёт. Я обращаться ни к кому не буду. В любом случае побью эти рекорды в разных версиях. Но мне не нравится эта тенденция: вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду или Салах отдали столько‑то передач. Странно, что там такие передачи считают, а у нас нет.

Самое главное на сейчас, чтобы «Акрон» был как можно выше в таблице. Команда должна набрать как можно больше очков. От остального я просто получаю удовольствие.