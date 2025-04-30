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Дзюба: «В любом случае побью рекорды по „гол + пас“ по всем версиям»

вчера, 13:42

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался по поводу расхождения при подсчёте своих очков по системе «гол + пас».

Если мы говорим о голах, то их 239 за всю карьеру. А по «гол + пас» — 269, потому что их считают только в чемпионате России. И здесь я Дмитрия Лоськова опередил.

Вы сами видели, что я отдаю передачи, с которых были забиты голы. Но их почему‑то не учитывают. Поэтому лично у меня по таким подсчётам вопросов много.

Если захотят, сделают сами независимый подсчёт. Я обращаться ни к кому не буду. В любом случае побью эти рекорды в разных версиях. Но мне не нравится эта тенденция: вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду или Салах отдали столько‑то передач. Странно, что там такие передачи считают, а у нас нет.

Самое главное на сейчас, чтобы «Акрон» был как можно выше в таблице. Команда должна набрать как можно больше очков. От остального я просто получаю удовольствие.

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что Дзюба — лидер всего российского футбола.

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протон
протон
вчера в 16:39
Дзюба: "В любом случае побью рекорды как ногами, так и руками, Руками, - имея в виду бой с И. Махачевым, - дополнил Дзюбинья. Что бы люди не подумали о другом тайном.
Sosna69
Sosna69
вчера в 14:15
При всем уважении Артем,тебе до Лоськова как до неба.С кем играл Димон и с кем ты играешь.Детсад какой то.Так же побитый тобой рекорд Кержакова,это же ни о чем.
Гость
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