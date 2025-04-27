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Салах установил рекорд АПЛ по голам среди иностранцев

вчера, 23:33
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Тоттенхэма» (5:1), забил свой 185-й гол в Английской Премьер-Лиге. Благодаря этому он обошёл бывшего игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории АПЛ.

Теперь Салах занимает пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ. Он уступает только Энди Коулу (187 голов), Уэйну Руни (208), Харри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:20
Брависсимо Мо!!!
Удачи и новых побед с Ливерпулем!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:23
в феврале Мо Салах был главным и достойным кандидатом на ЗМ, если нас до сих пор интересует этот ЗМ ))) как шоу для мальчиков в костюмах и их девочек в вечерних платьях, кроме бойкотирующего Реала
сейчас уже нет. ранний вылет из ЛЧ непростителен.
ему надо брать золотую бутсу. тогда, может быть, немного шансы на ЗМ возрастут. вот пиар-машины Барсы будут качать права Рафинья, Педри и Ямаля.
это и хорошо и плохо )) плохо, что голоса будут распределены между ними.
мой прогноз - ЗМ получит Рафинья.
надо брать ЛЧ и ЛаЛигу, чтоб все поняли кто есть кто ))
SHEARER
SHEARER ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:58
У Ширера пж рекорд!
drug01
drug01
вчера в 23:58
Салах играет в любой команде полностью отдаваясь игре! Хороший пример!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:50, ред.
Салах забил столько мячей,как весь Мю. 28/39
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:38
Ширера не догнать, вот Кейн мог бы, но ушел. Может ещё вернётся конечно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:34
Мо конечно красава! Но ЗМ думаю ему не взять
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