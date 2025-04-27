Салах установил рекорд АПЛ по голам среди иностранцев

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Тоттенхэма» (5:1), забил свой 185-й гол в Английской Премьер-Лиге. Благодаря этому он обошёл бывшего игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории АПЛ.
Теперь Салах занимает пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ. Он уступает только Энди Коулу (187 голов), Уэйну Руни (208), Харри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).
Удачи и новых побед с Ливерпулем!!!
Удачи и новых побед с Ливерпулем!!!
сейчас уже нет. ранний вылет из ЛЧ непростителен.
ему надо брать золотую бутсу. тогда, может быть, немного шансы на ЗМ возрастут. вот пиар-машины Барсы будут качать права Рафинья, Педри и Ямаля.
это и хорошо и плохо )) плохо, что голоса будут распределены между ними.
мой прогноз - ЗМ получит Рафинья.
надо брать ЛЧ и ЛаЛигу, чтоб все поняли кто есть кто ))
сейчас уже нет. ранний вылет из ЛЧ непростителен.
ему надо брать золотую бутсу. тогда, может быть, немного шансы на ЗМ возрастут. вот пиар-машины Барсы будут качать права Рафинья, Педри и Ямаля.
это и хорошо и плохо )) плохо, что голоса будут распределены между ними.
мой прогноз - ЗМ получит Рафинья.
надо брать ЛЧ и ЛаЛигу, чтоб все поняли кто есть кто ))