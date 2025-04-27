Салах установил рекорд АПЛ по голам среди иностранцев

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вчера, 23:33

Нападающий «Ливерпуля» в матче против «Тоттенхэма» (5:1), забил свой 185-й гол в Английской Премьер-Лиге. Благодаря этому он обошёл бывшего игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории АПЛ .