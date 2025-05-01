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В ЦСКА прокомментировали детали контракта Кисляка с клубом

вчера, 12:38

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о деталях контракта полузащитника Матвея Кисляка с клубом.

Контракт с Матвеем Кисляком долгосрочный, он не предусматривает никаких опций выкупа. И я не думаю, что у Матвея в принципе на сегодня могут быть такие мысли. Матвей — очень разумный парень, мы видим на поле подтверждение этих слов, он исключительно профессионален, несмотря на столь юный возраст. Очень сдержанно реагирует на похвалу и не склонен поддаваться моментальным соблазнам. Мы все видели много примеров, когда в отношении молодых ребят часто поспешно очень много сваливается хвалебных комментариев и сравнений с Лионелем Месси. Ничего хорошего для молодых футболистов это не давало. Впереди у Матвея очень много работы и никаких планов о смене клуба нет ни у нас, ни у него.

Есть ли опасения, что летом за Кисляком придут иностранные клубы? Опасение не совсем правильное слово, в футболе возможно все что угодно. Понятно, что прийти могут в любой момент за любым игроком, но опять же в отношении молодых ребят мы очень осторожно всегда поступали, ребята к нам прислушиваются. Конечно, если гипотетически придет «Барселона», сделает предложение, которое устроит Матвея и клуб, наверное, нельзя отказывать. Но это все сослагательное наклонение.

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Все комментарии
Deemon37
Deemon37
вчера в 14:12
Сколько же этих звезд было
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:06
Вполне вероятно, что Матвей у скаутов многих. клубов уже на заметке
Своевременное заявление Бабаева.
4wfq657qq7p3
4wfq657qq7p3
вчера в 12:50
Распиарят парня, а потом удивляются почему он перестал играть.
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