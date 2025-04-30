Родриго хочет, чтобы «Реал» увеличил ему зарплату

Нападающий «Реала» Родриго Силва хочет получить новый контракт.
Бразилец хочет, чтобы мадридский клуб увеличил его заработную плату. По данным СМИ, зарплата форварда по текущему соглашению составляет 12,5 млн евро за сезон.
Нападающий «Реала» Родриго Силва хочет получить новый контракт.
Бразилец хочет, чтобы мадридский клуб увеличил его заработную плату. По данным СМИ, зарплата форварда по текущему соглашению составляет 12,5 млн евро за сезон.
Винисиус 344 тыс.фунтов (404 тыс.евро) 21 млн в год
Беллингем 341 тыс.фунтов (401 тыс.евро) 20.5 млн в год
Алаба 372 тыс.фунтов (437 тыс.евро) 23 млн в год
Рюдигер 240 тыс.фунтов (282 тыс.евро) 14.6 млн в год
Милитао 241 тыс.фунтов (283 тыс.евро 14.7 млн в год
Куртуа 248 тыс.фунтов (291 тыс.евро) 15.1 млн в год
Вальверде 275 тыс.фунтов (323 тыс.евро) 17 млн в год
У самого Родриго 206 тыс.фунтов (242 тыс.евро) 12.5 млн в год. Понятно, почему хочет больше.
А так, Реал сам приучил игроков платя при покупке и переманивании игрокам огромные ЗП.
Винисиус 344 тыс.фунтов (404 тыс.евро) 21 млн в год
Беллингем 341 тыс.фунтов (401 тыс.евро) 20.5 млн в год
Алаба 372 тыс.фунтов (437 тыс.евро) 23 млн в год
Рюдигер 240 тыс.фунтов (282 тыс.евро) 14.6 млн в год
Милитао 241 тыс.фунтов (283 тыс.евро 14.7 млн в год
Куртуа 248 тыс.фунтов (291 тыс.евро) 15.1 млн в год
Вальверде 275 тыс.фунтов (323 тыс.евро) 17 млн в год
У самого Родриго 206 тыс.фунтов (242 тыс.евро) 12.5 млн в год. Понятно, почему хочет больше.
А так, Реал сам приучил игроков платя при покупке и переманивании игрокам огромные ЗП.