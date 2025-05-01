ПСЖ хочет продлить контракт с Джанлуинджи Доннаруммой

ПСЖ хочет сохранить в своём составе вратаря Джанлуиджи Доннаруммой.
По данным источника, парижский клуб готов начать переговоры с голкипером о продлении контракта. Текущая сделка итальянца рассчитана до лета 2026 года.
Отмечается, что в подписании Доннаруммы заинтересованы английские клубы.
Сердечно благодарю, но это победа не моя, а моего старинного и замечательного Друга Вани Станишника!!!!!!!
Я, только с трибуны наблюдал за его игрой. Это его победа- на все 1000 процентов!!!!!!!
Сердечно благодарю, но это победа не моя, а моего старинного и замечательного Друга Вани Станишника!!!!!!!
Я, только с трибуны наблюдал за его игрой. Это его победа- на все 1000 процентов!!!!!!!