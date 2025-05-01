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ПСЖ хочет продлить контракт с Джанлуинджи Доннаруммой

вчера, 10:01

ПСЖ хочет сохранить в своём составе вратаря Джанлуиджи Доннаруммой.

По данным источника, парижский клуб готов начать переговоры с голкипером о продлении контракта. Текущая сделка итальянца рассчитана до лета 2026 года.

Отмечается, что в подписании Доннаруммы заинтересованы английские клубы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:17
от добра добра не ищут
Bad Listener
Bad Listener ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:31
Доннарума только потому что под ним Матвей сидит так играет хорошо, это здоровая конкуренция и здоровая реакция на неё)
Capral
Capral
вчера в 10:10
Протон.

Сердечно благодарю, но это победа не моя, а моего старинного и замечательного Друга Вани Станишника!!!!!!!
Я, только с трибуны наблюдал за его игрой. Это его победа- на все 1000 процентов!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:07
Конечно есть. Мотя лавку охраняет)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:03
На Сафонова надежды нет?...
Гость
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