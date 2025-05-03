«Арсенал» включился в борьбу за одного из лучших бомбардиров «Аталанты»

«Арсенал» включился в борьбу за подписание форварда"Аталанты" и сборной Нигерии Адемолы Лукмана. Сам игрок не скрывает, что планирует покинуть Бергамо.
Напомним, Лукман перешёл в «Аталанту» из «РБ Лейпциг» в августе 2022 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний игрок провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Лукмана в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что предметный интерес к нигерийцу проявляют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселона».
Арсенал интересуется Нико Уильямсом, теперь вот слухи идут про Лукмана....даже и не знаю, кто из них будет полезнее для Арсенала. Нико молодой, провел отлично прошлый сезон, а в этом играет слабо. Лукману уже близко к 30 годам и он только сейчас заиграл так, что все заинтересовались им... вот вопрос, кто заиграет то?!)
Арсенал интересуется Нико Уильямсом, теперь вот слухи идут про Лукмана....даже и не знаю, кто из них будет полезнее для Арсенала. Нико молодой, провел отлично прошлый сезон, а в этом играет слабо. Лукману уже близко к 30 годам и он только сейчас заиграл так, что все заинтересовались им... вот вопрос, кто заиграет то?!)