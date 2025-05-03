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«Арсенал» включился в борьбу за одного из лучших бомбардиров «Аталанты»

вчера, 11:04

«Арсенал» включился в борьбу за подписание форварда"Аталанты" и сборной Нигерии Адемолы Лукмана. Сам игрок не скрывает, что планирует покинуть Бергамо.

Напомним, Лукман перешёл в «Аталанту» из «РБ Лейпциг» в августе 2022 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний игрок провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Лукмана в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к нигерийцу проявляют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселона».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:04
Лукман конечно же удивительный игрок, на слуху уже давно, а по настоящему раскрылся лишь в жесткой и суровой системе Гасперини, в которой не каждый игрок способен давать результат! Ни в Англии, ни в Бундеслиге играя за атакующий Лейпциг Адемола ничего подобного не выдавал!
Арсенал интересуется Нико Уильямсом, теперь вот слухи идут про Лукмана....даже и не знаю, кто из них будет полезнее для Арсенала. Нико молодой, провел отлично прошлый сезон, а в этом играет слабо. Лукману уже близко к 30 годам и он только сейчас заиграл так, что все заинтересовались им... вот вопрос, кто заиграет то?!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:05
У него выбор лучше не придумаешь.... посмотрим где он окажется в итоге....
Гость
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