«Арсенал» включился в борьбу за одного из лучших бомбардиров «Аталанты»

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вчера, 11:04

«Арсенал» включился в борьбу за подписание форварда"Аталанты" и сборной Нигерии . Сам игрок не скрывает, что планирует покинуть Бергамо.

Напомним, Лукман перешёл в «Аталанту» из «РБ Лейпциг» в августе 2022 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний игрок провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Лукмана в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к нигерийцу проявляют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселона».