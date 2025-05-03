Гюлер хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

20-летний полузащитник Арда Гюлер решил остаться в «Реале», несмотря на внимание со стороны других клубов.
По информации источника, он считает, что у него есть больше шансов проявить себя при новом тренере.
В этом сезоне Гюлер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.
А вот у Алонсо наоборот хороший опыт работы с молодёжью, да и сам он по возрасту намного ближе к молодым игрокам, чем Анчи. А значит, вполне возможно, что он сможет направить юные таланты в нужное русло и вылепить из них высококлассных игроков. Не утверждаю это со стопроцентной вероятностью, но шансов у молодёжи с приходом Алонсо станет точно побольше.
А вот у Алонсо наоборот хороший опыт работы с молодёжью, да и сам он по возрасту намного ближе к молодым игрокам, чем Анчи. А значит, вполне возможно, что он сможет направить юные таланты в нужное русло и вылепить из них высококлассных игроков. Не утверждаю это со стопроцентной вероятностью, но шансов у молодёжи с приходом Алонсо станет точно побольше.