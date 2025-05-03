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Гюлер хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

вчера, 14:31

20-летний полузащитник Арда Гюлер решил остаться в «Реале», несмотря на внимание со стороны других клубов.

По информации источника, он считает, что у него есть больше шансов проявить себя при новом тренере.

В этом сезоне Гюлер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:17, ред.
Вполне возможно, что Гюлер и заиграет при Алонсо. Если сначала казалось, что турок просто ленивый и не хочет сильно напрягаться на поле, по крайней мере мне так казалось, то во второй половине сезона такое впечатление стало складываться практически обо всех игроках команды. Но ведь не могут же все одновременно начать плохо играть. Значит скорее всего дело не в отдельно взятых футболистах, а в самой организации игры, которой к сожалению в этом сезоне практически нет. Папа Карло всегда любил уже состоявшихся футболистов, и не особо любил возиться с молодёжью. Это ещё очень хорошо видно на примере Эндрика. Вроде молодой, талантливый, перспективный парень, но как в начале сезона играл прямолинейно и топорно, так к концу сезона ничего и не изменилось. А значит, с ним никто толком не работает, не показывает его ошибок, не подсказывает, что изменить в игре, на что сделать упор, на что обратить внимание и т.д. То же самое возможно и с Гюлером.

А вот у Алонсо наоборот хороший опыт работы с молодёжью, да и сам он по возрасту намного ближе к молодым игрокам, чем Анчи. А значит, вполне возможно, что он сможет направить юные таланты в нужное русло и вылепить из них высококлассных игроков. Не утверждаю это со стопроцентной вероятностью, но шансов у молодёжи с приходом Алонсо станет точно побольше.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:36
Надеется на нового тренера
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