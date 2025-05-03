Гюлер хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

1746271902

вчера, 14:31

20-летний полузащитник решил остаться в «Реале», несмотря на внимание со стороны других клубов.

По информации источника, он считает, что у него есть больше шансов проявить себя при новом тренере.

В этом сезоне Гюлер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.