Стали известны составы команд на ретро-матч «Зенита» в честь столетия клуба

Опубликованы составы команд, которые сыграют в матче легенд «Зенита» в честь столетия клуба с берегов Невы.
«Зенит» Санкт-Петербург:
Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэль Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.
Тренеры: Сергей Семак, Анатолий Давыдов.
«Зенит» Ленинград:
Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.
Тренеры: Андре Виллаш-Боаш, Анатолий Бышовец.
Полностью с Вами согласен и подтверждаю!!!!!!!
За команду Ленинградского Зенита должны играть только те футболисты, которые, как минимум жили в Ленинграде, неговоря уже о том, что играли за ленинградский Зенит!!!
В противном случае теряется смысл понятия ленинградский Зенит. Не знаю, живы ли до сегодня футболисты Зенита-70х, но думаю, даже, одно появление их на поле- вызовет овации публики, особенно той, которая видела и помнит, ту, однозначно незаурядную команду!!!!!!!
Полностью с Вами согласен и подтверждаю!!!!!!!
За команду Ленинградского Зенита должны играть только те футболисты, которые, как минимум жили в Ленинграде, неговоря уже о том, что играли за ленинградский Зенит!!!
В противном случае теряется смысл понятия ленинградский Зенит. Не знаю, живы ли до сегодня футболисты Зенита-70х, но думаю, даже, одно появление их на поле- вызовет овации публики, особенно той, которая видела и помнит, ту, однозначно незаурядную команду!!!!!!!
Уникальный был форвард!!! Острый, техничный, быстрый!!!!!!! Конечно, сейчас, наверняка старый, больной. Но какой он был!!! Сразу вспомнился матч чемпионата СССР Динамо Москва-Зенит, в 1978, и гол Клементьева, с разворота, после того, как обыграл двух соперников, одного из них О.Долматова, которого, вообще, обыграть было очень сложно!!! Пильгуй ничего не смог сделать... В то время в Ленинграде играли достойные футболисты!!!
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Уникальный был форвард!!! Острый, техничный, быстрый!!!!!!! Конечно, сейчас, наверняка старый, больной. Но какой он был!!! Сразу вспомнился матч чемпионата СССР Динамо Москва-Зенит, в 1978, и гол Клементьева, с разворота, после того, как обыграл двух соперников, одного из них О.Долматова, которого, вообще, обыграть было очень сложно!!! Пильгуй ничего не смог сделать... В то время в Ленинграде играли достойные футболисты!!!
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