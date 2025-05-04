Стали известны составы команд на ретро-матч «Зенита» в честь столетия клуба

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вчера, 18:43

Опубликованы составы команд, которые сыграют в матче легенд «Зенита» в честь столетия клуба с берегов Невы.

«Зенит» Санкт-Петербург:

Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэль Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

Тренеры: Сергей Семак, Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград:

Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Тренеры: Андре Виллаш-Боаш, Анатолий Бышовец.