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Стали известны составы команд на ретро-матч «Зенита» в честь столетия клуба

вчера, 18:43

Опубликованы составы команд, которые сыграют в матче легенд «Зенита» в честь столетия клуба с берегов Невы.

«Зенит» Санкт-Петербург:
Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэль Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

Тренеры: Сергей Семак, Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград:
Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Тренеры: Андре Виллаш-Боаш, Анатолий Бышовец.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:54
Судя по всему Газпром решил превратить юбилей футбольного клуба в демонстрацию своих успехов и достижений. Это очень плохо и неправильно. Хорошо бы, как принято везде состав Ленинградского Зенита определить голосованием болельщиков. А не отдавать это на откуп чиновникам Газпрома, которым по большому счету наплевать на Ленинградский футбол. Очень даже жаль. Ведь говорят, что футбол это народный спорт, или уже нет?
Capral
Capral
сегодня в 13:12
Анаталой Кандауров.

Полностью с Вами согласен и подтверждаю!!!!!!!
За команду Ленинградского Зенита должны играть только те футболисты, которые, как минимум жили в Ленинграде, неговоря уже о том, что играли за ленинградский Зенит!!!
В противном случае теряется смысл понятия ленинградский Зенит. Не знаю, живы ли до сегодня футболисты Зенита-70х, но думаю, даже, одно появление их на поле- вызовет овации публики, особенно той, которая видела и помнит, ту, однозначно незаурядную команду!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:43
Сapral. Виктор Семенович. Отмечу еще, что в представленном составе команды Зенит (Ленинград) практически нет футболистов имеющих отношение именно к Ленинграду. Я думаю, что Радченко, Баранник, Миша Бирюков, Вася Иванов, Борис Матвеев, Долгополов более достойны представлять Зенит (Ленинград), чем не имеющие никакого отношения к славному имени города на Неве Кришито, Алвес, Данни, Жирков, Ширл и другие. Кстати на референдуме в 91 г. переименование города в С. Петербург, поддержало чуть более 52% жителей. Но это к слову. А историю искажать нельзя, в том числе и с помощью футбола. В Зените (Ленинград) должны играть именно ленинградцы!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:19
А Вы знаете, Дружище, из всех этих игроков, я, с удовольствием посмотрел бы только на Клементьева!!!!!!!
Уникальный был форвард!!! Острый, техничный, быстрый!!!!!!! Конечно, сейчас, наверняка старый, больной. Но какой он был!!! Сразу вспомнился матч чемпионата СССР Динамо Москва-Зенит, в 1978, и гол Клементьева, с разворота, после того, как обыграл двух соперников, одного из них О.Долматова, которого, вообще, обыграть было очень сложно!!! Пильгуй ничего не смог сделать... В то время в Ленинграде играли достойные футболисты!!!
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memphis
memphis
вчера в 20:15
Семак уже даже играть не может, не то что тренировать
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:11
Разные составы будут играть по тайму. Иначе не успеют все сыграть.)
Futurista
Futurista
вчера в 19:16
Неплохие составы...с теми кому за 60 поаккуратнее)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:13
Улыбнуло- тренер Семак!!! Это сильно))
Гость
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