«Химки» и «Ростов» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

«Химки» и «Ростов» не выявили победителя в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Лукас Вера на 57-й минуте мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. На 69-й он смог забить «с точки». Максим Осипенко на 89-й сравнял счет.
После этой игры «Химки» идут на 12-й строчке (25 очков), «Ростов» расположился на 8-м месте (38 баллов).
А концовочка, когда и Химки и Ростов имели МОМЕНТИЩИ?
Что значит концовка чемпионата: команды одна из которых ужи выполнила задачу на этот сезон, а вторая ещё бьётся за выживание показали пусть с точки зрения технической и тактической оснащённости и не очень, но полный драматизма и внутреннего напряжения, матч.
P.S. Два ТАКИХ матча смотреть ОДНОВРЕМЕННО - это, я скажу, та ещё задачка! ))
А концовочка, когда и Химки и Ростов имели МОМЕНТИЩИ?
Что значит концовка чемпионата: команды одна из которых ужи выполнила задачу на этот сезон, а вторая ещё бьётся за выживание показали пусть с точки зрения технической и тактической оснащённости и не очень, но полный драматизма и внутреннего напряжения, матч.
P.S. Два ТАКИХ матча смотреть ОДНОВРЕМЕННО - это, я скажу, та ещё задачка! ))