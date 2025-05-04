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«Химки» и «Ростов» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

вчера, 21:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Химки» и «Ростов» не выявили победителя в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Лукас Вера на 57-й минуте мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. На 69-й он смог забить «с точки». Максим Осипенко на 89-й сравнял счет.

После этой игры «Химки» идут на 12-й строчке (25 очков), «Ростов» расположился на 8-м месте (38 баллов).

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
сегодня в 09:45, ред.
Веру, который забил гол Химкам, мог бы с собой из Оренбурга в Динамо привезти Личка. И ещё нескольких хороших игроков. Но, видимо сосисочный чех захотел прослыть "порядочным" и не стал "дербанить" свою бывшую команду, в память о добрых отношениях с оренбуржцами. Видимо этот двойник Мартина Лютера настолько глуп, что не догадывался: если не раздербанишь ты, то это сделают другие команды. В итоге Вера в Химках, а Оренбург в заднице. Только Динамо от этого не легче.
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Для Ростова сейчас главный матч со С Спартаком в финале Кубка на пути регионов. А Химки благодаря этой ничьей вне зоны даже переходных матчей не смотря на финансовые трудности.
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:54
Опять последнии минуты, и штрафной в наши ворота! Не получается, в который раз, дотерпеть и доиграть! Но игра понравилась!
drug01
drug01
вчера в 22:39
Химки играют в долг без зарплаты???
nne3am7v49mp
nne3am7v49mp
вчера в 22:01
Унылая игра, Химки все равно скоро развалятся.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:59
Осипенко очередной гол!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:53
Сегодня все играют в ничью, только дельфин решил выделиться))
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:47
Ну, может, ВЕСЬ матч и не для футбольных гурманов, но голы чудо, как хороши!
А концовочка, когда и Химки и Ростов имели МОМЕНТИЩИ?
Что значит концовка чемпионата: команды одна из которых ужи выполнила задачу на этот сезон, а вторая ещё бьётся за выживание показали пусть с точки зрения технической и тактической оснащённости и не очень, но полный драматизма и внутреннего напряжения, матч.

P.S. Два ТАКИХ матча смотреть ОДНОВРЕМЕННО - это, я скажу, та ещё задачка! ))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:41
Химки не сдаются похоже)))
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