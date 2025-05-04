«Химки» и «Ростов» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

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вчера, 21:40

«Химки» и «Ростов» не выявили победителя в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Лукас Вера на 57-й минуте мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. На 69-й он смог забить «с точки». Максим Осипенко на 89-й сравнял счет.

После этой игры «Химки» идут на 12-й строчке (25 очков), «Ростов» расположился на 8-м месте (38 баллов).