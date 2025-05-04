«Рома» минимально переиграла «Фиорентину» в поединке Серии А

«Рома» переиграла «Фиорентину» в 35-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Артем Довбик на 45+5-й минуте.
После этой игры «Рома» идет на 4-м месте (63 балла), «Фиорентина» находится на 8-й строчке (59 пунктов).
|Рома1 : 0Фиорентина
|Матч завершен
«Рома» переиграла «Фиорентину» в 35-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Артем Довбик на 45+5-й минуте.
После этой игры «Рома» идет на 4-м месте (63 балла), «Фиорентина» находится на 8-й строчке (59 пунктов).
по моему, в 2025 из топ-5 лиг больше всех очков заработали римляне.
мои поздравления!!!
по моему, в 2025 из топ-5 лиг больше всех очков заработали римляне.
мои поздравления!!!
Молодцы Рома! Браво Раньери!
И здесь меня порадовали!
Молодцы Рома! Браво Раньери!
И здесь меня порадовали!