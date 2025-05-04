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«Рома» минимально переиграла «Фиорентину» в поединке Серии А

вчера, 21:02
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Рома» переиграла «Фиорентину» в 35-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Артем Довбик на 45+5-й минуте.

После этой игры «Рома» идет на 4-м месте (63 балла), «Фиорентина» находится на 8-й строчке (59 пунктов).

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Все комментарии
Альфи
Альфи
вчера в 23:43
Нам бы еще 2 тяжелейших матча продержаться...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:42
Конкуренты сыграли в пользу Ромы))) 1-1
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:38
19 матчей без поражений. Из них только 5 ничей. Вот такой прекрасный волчий подъем))) когда все решили что Рома после увольнения Де Росси, и бездаря Юрича, команда будет выживать в подвале ужасов. Хорошо что боссы клуба убедили Раньери вернутся в родной клуб. Лучшее решение за эти несколько лет. Браво!!!
RomM84
RomM84
вчера в 21:29
Что творит Раньери!! Вот это действительно профессор футбола! Мега мастер, как жаль что он уходит. Forza Roma!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:22
Фиалок жалко. но Римские волки Раньери красава.
по моему, в 2025 из топ-5 лиг больше всех очков заработали римляне.
мои поздравления!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:16
Поздравляю римлян с такой важной победой! В очередной раз умнющий и опытный Раньери утер нос молодому тренеру!) Интересно, что было бы, если Клаудио тренеровал Рому с самого начала сезона? Возможно Рома повторила бы сказку Лестера?!
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 21:09
Браво Рома!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:06
Довбик молодец! Важный гол в борьбе за ЛЧ.
azkan
azkan
вчера в 21:05, ред.
И здесь радость. С голевой передачи Шому Довбик забивает победный гол!
Молодцы Рома! Браво Раньери!
И здесь меня порадовали!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:04
Вполне " читаемый " результат для этой игры.
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