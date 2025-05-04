«Рома» минимально переиграла «Фиорентину» в поединке Серии А

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вчера, 21:02

«Рома» переиграла «Фиорентину» в 35-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Артем Довбик на 45+5-й минуте.

После этой игры «Рома» идет на 4-м месте (63 балла), «Фиорентина» находится на 8-й строчке (59 пунктов).