«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения

«Спартак» в соцсетях поздравил с днём рождения бывшего тренера команды Массимо Карреру. В сообщении «красно-белых» сказано:
Массимо Каррере – 61!
Поздравляем с днём рождения бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.
Массимо Каррера навсегда останется в истории "Спартака".
Массимо Каррера навсегда останется в истории "Спартака".
Помню как мне один знакомый накануне чемпионства сказал чтобы позлорадствовать что Спартак проклят и 100 лет чемпионств не будет, и что будем иногда в дерби выигрывать чтобы совсем не отчаиваться. И потом на следующий год бац и чемпионство. Жаль не удалось на поток поставить, но проклятие действительно есть, на футболке большими буквами имя его написано.
Помню как мне один знакомый накануне чемпионства сказал чтобы позлорадствовать что Спартак проклят и 100 лет чемпионств не будет, и что будем иногда в дерби выигрывать чтобы совсем не отчаиваться. И потом на следующий год бац и чемпионство. Жаль не удалось на поток поставить, но проклятие действительно есть, на футболке большими буквами имя его написано.