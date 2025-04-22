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«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения

вчера, 19:35

«Спартак» в соцсетях поздравил с днём рождения бывшего тренера команды Массимо Карреру. В сообщении «красно-белых» сказано:

Массимо Каррере – 61!

Поздравляем с днём рождения бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:36
да, тот сезон был незабываемым !
ABir
ABir
сегодня в 00:16
Массимо с Лениным в один день родился, и в 100-летие Великой Октябрьской Революции стал чемпионом со Спартаком. Не бывает таких случайных совпадений.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:40
Молодцы, что не забывают замечательного итальянского тренера.
Массимо Каррера навсегда останется в истории "Спартака".
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:55, ред.
Спасибо Массимо за подаренные эмоции, это было круто и феерично от того ещё что очень долго ждали, и за надежду спасибо, которая правда вскоре рухнула, но не по твоей вине.

Помню как мне один знакомый накануне чемпионства сказал чтобы позлорадствовать что Спартак проклят и 100 лет чемпионств не будет, и что будем иногда в дерби выигрывать чтобы совсем не отчаиваться. И потом на следующий год бац и чемпионство. Жаль не удалось на поток поставить, но проклятие действительно есть, на футболке большими буквами имя его написано.
Гость
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