Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-Лиге, прервавшую четырёхлетнюю успешную серию «горожан».

Прежде чем я начну, от себя и всего клуба мы хотим поздравить «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге. Это заслуженно, в этом нет никаких сомнений.

Это фантастическая команда. В течение одного года они будут обладать этим титулом, и, надеюсь, в следующем сезоне мы сможем быть лучше, чтобы бороться до конца, что в этой кампании было невозможно. Так что поздравляю «Ливерпуль».