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Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

вчера, 10:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-Лиге, прервавшую четырёхлетнюю успешную серию «горожан».

Прежде чем я начну, от себя и всего клуба мы хотим поздравить «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге. Это заслуженно, в этом нет никаких сомнений.

Это фантастическая команда. В течение одного года они будут обладать этим титулом, и, надеюсь, в следующем сезоне мы сможем быть лучше, чтобы бороться до конца, что в этой кампании было невозможно. Так что поздравляю «Ливерпуль».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:06
рыбак рыбака !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:51
несмотря на многолетнее соперничество на футбольном поле между Юргеном и Пепом были всегда уважительные, человеческие отношения, Арне тоже сохранил их
hb36wgwfncyd
hb36wgwfncyd
вчера в 12:01
Сопротивление и конкуренцию в этом сезоне не удалось создать
YNWA
YNWA
вчера в 10:53
Не если от всей души то спасибо большое!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:24
И мы поздравляем мерсисайдцев с чемпионством!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:16
"В следующем сезоне мы сможем быть лучше,...."

Лысый намекает на чемпионство?))
протон
протон
вчера в 10:15
Как Человека, всегда уважаю Пепа!
Его и Клопп уважал и Пеп Клоппа всегда уважал ! Респект !
От Пепа принять поздравления вдвойне приятно!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:15
Хорошо сказано... Главное чтобы от души
Гость
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