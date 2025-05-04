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«Локомотив» впервые в 21-м веке выпустил 11 россиян в основе в чемпионате

вчера, 08:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В стартовом составе «Локомотива» в матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) вышли 11 российских футболистов. Такое у «железнодорожников» в чемпионате России произошло впервые в 21-м веке.

Рекорд по количеству игр с основой, состоящей исключительно из россиян в чемпионате, принадлежит воронежскому «Факелу» (28 встреч). В четвёртый раз в 21-м веке 11 россиян вышли на поле с первых минут у клубов из Москвы: дважды это было у «Торпедо» (оба раза — в 2022 году), один раз — у «Динамо» (в 2015-м).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:35, ред.
Глупо радоваться, если такой результат матча.
Это как раз и показатель того, что если и есть наши в составе клуба РПЛ, то только кривоногая блатота, которая играть не может и чужое место занимает.
протон
протон
вчера в 14:31
мечта многих (безбашенных) сбылась, все паспортисты в старте, многие игроки СБОРНОЙ, некоторых "отправляют" разрывать Европу, а по факту полный отСтой !!!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:30
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:56
    И что получилось из этого?? Класс российских игроков Локо не может победит аутсайдера лиги. Легионеры нужны, но по качеству они должны быть выше. Сожалению, рынок привык что клубы РПЛ переплачивать даже за средних игроков ближнего и дальнего зарубежья. Да и за паспортистов тоже. Порочный круг.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 10:43
    Что бы кто не говорил, а в душе зависть к Локо имеется.
    ve8qdweak6t5
    ve8qdweak6t5
    вчера в 09:53
    Знаковое событие, всё возвращается и пусть Локо будет не последней командой которая так сделает
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:50
    А легионеры,разбежались что ли ?
    sv_1969
    sv_1969 ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 09:44, ред.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 09:31
      Даже представить не могу, что так могут поступить ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар, для них даже 50% эта фантастика, а если убрать лимит, то россиян вообще бы не выпускали.
      Лучше бразилов, африканцев, латиносов и всяких ненужных никому Пьяничей покупать, чем доверять своим, а потом удивляемся почему в сборной мало высококлассных игроков.
      nubom
      nubom
      вчера в 09:29
      Вот она – наша долгожданная "ЛАДА"...
      Futurista
      Futurista
      вчера в 09:29
      Результат так себе...на любителя...в прямом и переносном)...
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 09:24
      Чуть переиначу " И дай Бог не последний" раз...
      hjlzuf
      hjlzuf
      вчера в 09:04
      И потерял очки на своём поле.
      Гость
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