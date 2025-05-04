«Локомотив» впервые в 21-м веке выпустил 11 россиян в основе в чемпионате

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вчера, 08:50

В стартовом составе «Локомотива» в матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) вышли 11 российских футболистов. Такое у «железнодорожников» в чемпионате России произошло впервые в 21-м веке.

Рекорд по количеству игр с основой, состоящей исключительно из россиян в чемпионате, принадлежит воронежскому «Факелу» (28 встреч). В четвёртый раз в 21-м веке 11 россиян вышли на поле с первых минут у клубов из Москвы: дважды это было у «Торпедо» (оба раза — в 2022 году), один раз — у «Динамо» (в 2015-м).