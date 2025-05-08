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Бальбуэна покинет «Динамо» свободным агентом

вчера, 10:42

Защитник Фабиан Бальбуэна уходит из «Динамо».

По информации источника, московский клуб не собирается продлевать с 33-летним игроком контракт, который истекает этим летом.

Бальбуэна играл за «Динамо» в сезоне 2021/22 и вернулся в команду летом 2023 года после временной приостановки своего контракта.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 15:25
Фаби плотно женат на сборной Парагвая.
А Динамо для него с некоторого, довольно давнего уже момента, просто подружка..

Только вот содержит его именно подружка, и с этим пора завязывать ))
протон
протон
вчера в 12:43
Накосячил порядочно, но восемь голов забил для защитника это много.
pj43y72gkgsn
pj43y72gkgsn
вчера в 11:52
Молодых пора набирать.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:47
Уже давно пора завязывать с карьерой. Уходить надо вовремя.
Ев17
Ев17
вчера в 11:39
Давно пора, одну игру выдаёт, три - отдыхает на поле
Сп62
Сп62 ответ a64fhu6kcnsg (раскрыть)
вчера в 11:35
Потерей будет его зарплата в России. Отсутствие скоростных качеств лишает его перспективы востребованного защитника в Динамо. Надо сказать ему спасибо и распрощаться.
Capral
Capral
вчера в 11:06
Не кю.......т, то есть безразлично.
drug01
drug01
вчера в 11:03
Уже стоит очередь за ним...
a64fhu6kcnsg
a64fhu6kcnsg
вчера в 10:56
Это будет серьёзной потерей
Гость
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