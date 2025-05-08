Бальбуэна покинет «Динамо» свободным агентом

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вчера, 10:42

Защитник уходит из «Динамо».

По информации источника, московский клуб не собирается продлевать с 33-летним игроком контракт, который истекает этим летом.

Бальбуэна играл за «Динамо» в сезоне 2021/22 и вернулся в команду летом 2023 года после временной приостановки своего контракта.