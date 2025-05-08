Бальбуэна покинет «Динамо» свободным агентом

Защитник Фабиан Бальбуэна уходит из «Динамо».
По информации источника, московский клуб не собирается продлевать с 33-летним игроком контракт, который истекает этим летом.
Бальбуэна играл за «Динамо» в сезоне 2021/22 и вернулся в команду летом 2023 года после временной приостановки своего контракта.
А Динамо для него с некоторого, довольно давнего уже момента, просто подружка..
Только вот содержит его именно подружка, и с этим пора завязывать ))
А Динамо для него с некоторого, довольно давнего уже момента, просто подружка..
Только вот содержит его именно подружка, и с этим пора завязывать ))