Отец Черышева сообщил о переговорах по сыну с разными клубами

Отец российского полузащитника греческого «Паниониоса» сообщил, что игрок намерен продолжить карьеру.

В среду владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос заявил Sport24, что с футболистом не будут продлевать истекающий летом контракт, после чего он покинет команду на правах свободного агента.

Точно знаю, что сейчас заканчивается контракт и ведутся переговоры. Ведутся переговоры как с «Паниониосом», так и с другими клубами.

Хочет ли он играть дальше? Что значит хочет? Конечно, хочет. У него всё нормально со здоровьем, всё великолепно. Просто заканчивается контракт, и ведутся переговоры с разными клубами.

Сейчас идут переговоры со многими клубами из разных стран. Здесь не идет речь конкретно о России или только о Европе. Просто ведутся переговоры со многими клубами, и всё.