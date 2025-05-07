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Отец Черышева сообщил о переговорах по сыну с разными клубами

вчера, 21:57

Отец российского полузащитника греческого «Паниониоса» Дениса Черышева Дмитрий Черышев сообщил, что игрок намерен продолжить карьеру.

В среду владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос заявил Sport24, что с футболистом не будут продлевать истекающий летом контракт, после чего он покинет команду на правах свободного агента.

Точно знаю, что сейчас заканчивается контракт и ведутся переговоры. Ведутся переговоры как с «Паниониосом», так и с другими клубами.

Хочет ли он играть дальше? Что значит хочет? Конечно, хочет. У него всё нормально со здоровьем, всё великолепно. Просто заканчивается контракт, и ведутся переговоры с разными клубами.

Сейчас идут переговоры со многими клубами из разных стран. Здесь не идет речь конкретно о России или только о Европе. Просто ведутся переговоры со многими клубами, и всё.

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Все комментарии
mtqyn43mfngz
mtqyn43mfngz
сегодня в 04:26
Российские клубы он вряд-ли рассматривает
drug01
drug01
вчера в 23:25
Конечно надо еще поиграть!
vuend8zrpj3s
vuend8zrpj3s
вчера в 22:52
Если только в Химки.
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