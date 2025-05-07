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Капитан «Вальядолида» отказался продлевать контракт

вчера, 19:59

Полузащитник и капитан «Вальядолида» Ануар Тухами сообщил клубу о своём намерении не принимать предложение о продлении контракта и расторгнуть текущее соглашение по окончании срока его действия, которое истекает 30 июня.

Футболист в общей сложности провёл 158 официальных матчей за первую команду. К клубу он присоединился в возрасте 13 лет в 2008 году.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:23
Зачем ему пердив?
Capral
Capral
вчера в 20:49
Уважаемые Админы, прошу внести ясность, в рамке "очки для ставок" на моей странице по вашим данным: Доступно для ставок: 9080 ?
На ставках: 0
За текущий месяц: 9430.
Ставки в мае ещё не делал.
Где-то закралась ошибка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:37
Чем-то остался недоволен. Возможно, отсутствием титулов...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:21
Решил поискать другую команду.
Гость
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