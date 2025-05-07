Капитан «Вальядолида» отказался продлевать контракт

Полузащитник и капитан «Вальядолида» Ануар Тухами сообщил клубу о своём намерении не принимать предложение о продлении контракта и расторгнуть текущее соглашение по окончании срока его действия, которое истекает 30 июня.
Футболист в общей сложности провёл 158 официальных матчей за первую команду. К клубу он присоединился в возрасте 13 лет в 2008 году.
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