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В «Химках» объяснили собственную таблицу посещаемости РПЛ

вчера, 12:38

Пресс-атташе «Химок» Евгений Дзичковский прокомментировал источнику таблицу посещаемости Российской Премьер-Лиги, которую выложил клуб у себя в официальном Telegram-канале.

О том, кто выдумал историю с таблицей, по которой при альтернативном подсчёте клуб идёт на четвёртом месте в лиге

Математика выдумала. Мы в плену стереотипов, такие расчёты не производились, мы решили произвести, вот и всё. В том посте (в клубном Telegram-канале) никто не видит возвеличивания посещаемости «Химок», сто процентов. Мы просто поделили одно число на другое так, как до нас раньше не делили. Получили цифры и их опубликовали.

Там есть элементы самоиронии. Слушайте, мы самая малопосещаемая команда лиги, конечно, там есть ироничный аспект, сто процентов. С другой стороны, есть элемент хайпа. Любая пресс-служба должна быть заточена на рост числа подписчиков.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:53
Надо девок голых выставлять тогда, раз главное подписчики.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:44
Как считает Зарема, главное не трофеи, главное популярность.
Пусть эта популярность со знаком минус, но это популярность,
Зарема Салихова: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».
Так, что для кого то чемпионство повод для гордости, а для таких как Зарема гараздо важней желтуха.
Не по тому пути пошли в Химках.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:10, ред.
Химки по поведению мне напоминают хирурга, который обходителен, тактичен, опрятен, ..., ...., но не умеет резать.

У команды есть бюджетное бабло, есть менеджмент..., есть даже математики (!)..., но нет футболистов.
3kjt4tusa94k
3kjt4tusa94k
вчера в 12:53
От таких подсчетов популярность ФК Химки не повысится.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:45, ред.
Любая пресса как и любой журналист должны быть заточены на донесении правды до народа, тот кого эта правда интересует сам подпишется без ваших так называемых выдумок и усилий по завлечению, погоня за хайпом может и важна, но точно не должна быть на первом месте куда возвели её большинство пресс-служб, телеканалов СМИ и других массовых источников информации, что наоборот искажает правду во имя хайпа. Что только не поделишь ради него, скоро в ход пойдут буквы и знаки препинания, и их поделим ради подписчиков. Да что там, поделим все показатели на ноль, на ноль их точно никто не делил ещё. Математика на ноль делить запрещает, но ради хайпа можно.
Гость
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