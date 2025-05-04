В «Химках» объяснили собственную таблицу посещаемости РПЛ

Пресс-атташе «Химок» Евгений Дзичковский прокомментировал источнику таблицу посещаемости Российской Премьер-Лиги, которую выложил клуб у себя в официальном Telegram-канале.
О том, кто выдумал историю с таблицей, по которой при альтернативном подсчёте клуб идёт на четвёртом месте в лиге
Математика выдумала. Мы в плену стереотипов, такие расчёты не производились, мы решили произвести, вот и всё. В том посте (в клубном Telegram-канале) никто не видит возвеличивания посещаемости «Химок», сто процентов. Мы просто поделили одно число на другое так, как до нас раньше не делили. Получили цифры и их опубликовали.
Там есть элементы самоиронии. Слушайте, мы самая малопосещаемая команда лиги, конечно, там есть ироничный аспект, сто процентов. С другой стороны, есть элемент хайпа. Любая пресс-служба должна быть заточена на рост числа подписчиков.
Пусть эта популярность со знаком минус, но это популярность,
Зарема Салихова: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».
Так, что для кого то чемпионство повод для гордости, а для таких как Зарема гараздо важней желтуха.
Не по тому пути пошли в Химках.
Пусть эта популярность со знаком минус, но это популярность,
Зарема Салихова: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».
Так, что для кого то чемпионство повод для гордости, а для таких как Зарема гараздо важней желтуха.
Не по тому пути пошли в Химках.
У команды есть бюджетное бабло, есть менеджмент..., есть даже математики (!)..., но нет футболистов.
У команды есть бюджетное бабло, есть менеджмент..., есть даже математики (!)..., но нет футболистов.