В «Химках» объяснили собственную таблицу посещаемости РПЛ

Пресс-атташе «Химок» Евгений Дзичковский прокомментировал источнику таблицу посещаемости Российской Премьер-Лиги, которую выложил клуб у себя в официальном Telegram-канале.

О том, кто выдумал историю с таблицей, по которой при альтернативном подсчёте клуб идёт на четвёртом месте в лиге

Математика выдумала. Мы в плену стереотипов, такие расчёты не производились, мы решили произвести, вот и всё. В том посте (в клубном Telegram-канале) никто не видит возвеличивания посещаемости «Химок», сто процентов. Мы просто поделили одно число на другое так, как до нас раньше не делили. Получили цифры и их опубликовали.

Там есть элементы самоиронии. Слушайте, мы самая малопосещаемая команда лиги, конечно, там есть ироничный аспект, сто процентов. С другой стороны, есть элемент хайпа. Любая пресс-служба должна быть заточена на рост числа подписчиков.