Фанатов «Арсенала» подняли на смех. Атмосфера на стадионах многих грандов не выдерживает критики

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сегодня, 19:51

Ультрас не всегда спасают.

Фаны «Арсенала» называют свой стадион «библиотекой»

«Канониры» впервые за сто лет оказались в полуфинале Лиги чемпионов. И Артета не получил поддержку фанатов. Сейчас все смеются над кореографией лондонцев с ПСЖ . Вывесили плакат с пушкой. А лучше бы вспомнили, что 21 год назад удалось пройти сезон без поражений. Стоило использовать образы Анри, Вийера и Венгера для полотнища. Арсен был на матче против ПСЖ . В дебюте встречи Кварацхелия отдал мяч на Дембеле, Усман забил единственный мяч. Доннарумму не пробили.

В Париже будет тяжело. А в матче АПЛ «Борнмуту» забили первыми, Райс успел обыграть вратаря. Были ещё подходы к воротам Кепы. А затем против «Арсенала» сработали стандарты соперника. Дважды «канониры» дома пропустили от крепкого середняка после грамотно разыгранных комбинаций. Вброс с аута далеко в штрафную площадь завершился голом, как и розыгрыш с угла поля чуть позже. Как легко догадаться, после финального свистка было много пустых мест на трибунах.

Против ПСЖ наблюдали аналогичную картину. Даже в матчах аутсайдеров не уходят до конца игры. Сами фанаты «Арсенала» шутят, что атмосфера на их стадионе напоминает атмосферу в библиотеке. Но если в мире книг запрещают громко общаться, чтобы не помешать другим, то молчание на стадионе показывает, что американский владелец давно предал лондонских фанатов «Арсенала». Их заместили туристами, от которых нельзя добиться верной любви к клубу. Пришлым подавай лишь успехи.

Ультрас ПСЖ зажигали на своей трибуне за 45 минут до начала матча в Лондоне. Впрочем, у парижан тоже есть большие проблемы с глорихантерами. Парижский клуб на пике популярности во Франции. Но это чистая охота за славой. На матчи ПСЖ идут глорихантеры. А с организованными фанатами катарцы воевали. Шейхи не привыкли, что их критикуют. Конфликтовали с ультрас. Фанатов банили на пару месяцев, когда недавно вывесили баннер в поддержку гражданских и детей в секторе Газа.

Впрочем, некоторые фанаты ПСЖ тоже не ангелы. Люди с опытом помнят «план Лепру». Пятнадцать лет назад ультрас ПСЖ иногда дрались даже между собой. Также погиб после стычки с фанатами «Марселя» фанат ПСЖ Ян Лоранс. Президент клуба Робен Лепру выгнал фанатов с трибун дома и на выезде. Лишь через шесть лет реорганизованные фанаты вернулись на арену ПСЖ . Они дерзкие парни, когда надо воевать с Кавани, Неймаром и Менье. И куда хуже в рядовых поединках парижан.

В Испании совершенно не умеют поддерживать команды

На арене «Бетиса» проще увидеть человека с семечками, чем ультрас, который поет красивую песню. Также не умеют болеть громко глорихантеры «Реала» и «Барселоны». Важно учесть общую особенность исторических недругов. Президенты клубов Лапорта и Перес воюют не только друг с другом. Боссы сделали всё, чтобы усложнить путь на трибуны настоящим футбольным поклонникам. А те, кто появляется на аренах, часто прилетают на матчи «Реала» или «Барселоны» лишь один раз в жизни.

Не добиться организованности, если человек впервые на большом стадионе. На арене «Реала» проще услышать свист в адрес собственного игрока – передаем привет Бензема и Роналду, чем прессинг соперника. На центральных матчах возможны исключения. Но если сравнить атмосферу на «Энфилд Роуд» с поведением фанатов на «Сантьяго Бернабеу», то это как сравнивать футбол ПСЖ и «Барселоны» с футболом «Факела». Вид спорта вроде бы один, а планеты разные. За «Реал» не умеют болеть.

У «Барселоны» иногда ситуация чуть лучше. Но Лапорта не просто так перестраивает «Камп Ноу». Цель – заманить богатых туристов. Продавали места в ложах для специальных гостей. Всё ради денег и прибыли. В Мадриде местные футбольные фанаты выбирают «Атлетико». На их матчах бывает шумно. В «Барселоне» городской клуб не уступит в популярности «Эспаньолу», но есть куда расти в плане атмосферы. Также плохо поддерживают сборную Испании, даже на ЧМ и Евро.

Испанские фанаты настолько часто видели победы клубов и сборных, что после большого финала могут покидать стадион так, как человек выходит из кофейни. У «Реала» ситуацию усугубляют жалобы соседей. Застройщики соврали. Похоже, вместе с мадридскими властями подделали отчеты об уровне шума со стадиона «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции. Напортачили с акустикой. «Реал» вынуждено отменил весенние и летние концерты на стадионе. Даже диктор теперь делает объявления тише.

Атмосферу стадионов погубил «туристический футбол»

Хотя иногда не получается заманить даже туристов. «Манчестер Сити», невзирая на победы Гвардиолы, не получил аншлаг на арене хотя бы с богатыми индусами и китайцами, как удалось «Арсеналу». «Туристический футбол» убивает атмосферу на аренах, где умели гнать команду вперед. «Челси» при Боэли через его собственный сайт продает билеты богачам. А местные фанаты не получают пропуск на стадион, ведь в Англии очередь за абонементами на сезон. Выдавливают с трибун небогатых зрителей.

А именно такие люди – самые активные и страстные фанаты. Вспоминается репортаж с «Энфилд Роуд» 80-х годов. «Ливерпуль» тогда шумел в Европе и побеждал в Англии. На трибунах было много женщин. Молодые девушки приходили с мамами, кто старше – с мужьями. На легендарный Коп шли обычные работяги. Места были только стоячими, просто ограждения и короткие ступеньки. Опасно для здоровья, зато атмосфера совсем другая. Не тихо, как в старой библиотеке. «Энфилд Роуд» до сих пор держится.

Манчестер и Лондон сдали. Люди, которые попадают на рядовые матчи «Тоттенхэма», всегда поражены. Они словно пришли на корпоративную вечеринку банкиров. На центральных матчах ещё можно увидеть классическую атмосферу. На старом стадионе «Уайт Харт Лейн» было веселее. Знакомый жил рядом с этой старой ареной и часто ходил на матчи «шпор» в прошлом. Новый стадион крутой и удобный, но нередко слабая поддержка трибун. Причем часто жалуются сами фанаты больших клубов с опытом.