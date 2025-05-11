В сборной Камеруна считают, что матч с Россией может пройти в Африке

Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг прокомментировал источнику вариант с проведением товарищеской игры с командой России.

Матч с Россией может пройти в этом году, почему нет? Надо согласовать эту игру с правительством Камеруна, потом всё будет возможно. Они принимают ключевое решение, играть нашей команде или нет. Россия может сыграть с нами у нас в Камеруне, для этого есть все условия. Надо дождаться решения президента нашей Федерации и правительства страны, а затем согласовать всё с координатором сборной.

Наша Федерация выступает за этот матч, это будет историческое событие и для сборной России, если они впервые в истории сыграют в Африке. Этот матч привлечёт очень много болельщиков и финансы для обеих сборных. Несмотря на международную ситуацию, Камерун и Россия сохраняют тёплые и дружественные отношения. Товарищеская игра станет для нас праздником!