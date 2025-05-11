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В сборной Камеруна считают, что матч с Россией может пройти в Африке

вчера, 12:59

Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг прокомментировал источнику вариант с проведением товарищеской игры с командой России.

Матч с Россией может пройти в этом году, почему нет? Надо согласовать эту игру с правительством Камеруна, потом всё будет возможно. Они принимают ключевое решение, играть нашей команде или нет. Россия может сыграть с нами у нас в Камеруне, для этого есть все условия. Надо дождаться решения президента нашей Федерации и правительства страны, а затем согласовать всё с координатором сборной.

Наша Федерация выступает за этот матч, это будет историческое событие и для сборной России, если они впервые в истории сыграют в Африке. Этот матч привлечёт очень много болельщиков и финансы для обеих сборных. Несмотря на международную ситуацию, Камерун и Россия сохраняют тёплые и дружественные отношения. Товарищеская игра станет для нас праздником!

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Камерун  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ wx6t3mz8hy9f (раскрыть)
вчера в 16:58
В Африке давно умеют играть, тем более в Камеруне!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:58
Не надо в Африку. Пусть к нам едут.
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:25
бывал я в Камеруне, там средняя температура до 30-ти, при чем, что в июле, что в феврале....а вот в Боливии (если придется)-действительно будет не просто...ибо играть придется чуть-чуть ниже Ключевской сопки (4750 метров) , что на Камчатке)))))
wx6t3mz8hy9f
wx6t3mz8hy9f
вчера в 14:37
В Африке научились играть в футбол, чего бы и не съездить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:34
Надо налаживать футбольные традиции с дружественными странами. Африка. Брунея. Папка Новая Гвинея. Рано поздно, но передадим мяч и в Южную Америку.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:37
Можно и в Африку съездить погреться !
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Да ну на фиг - там жарко! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:03
Слухи еда новая форма финансы...
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