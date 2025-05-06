Россия и Иран ещё не договорились о товарищеском матче в октябре

В пресс-службе сборной Ирана рассказали о переговорах о проведении товарищеского матча против сборной России.

Мы не можем подтвердить, что матч с Россией пройдет 6 октября. В сборную никакие сигналы об этом событии не поступали, никто из членов команды не осведомлен об этой игре.

На данный момент ведутся переговоры между федерациями, но о готовности играть никакой информации в сборную Ирана не поступало. Как только будут подписаны документы об этой игре, так нас сразу об этом уведомят. На данный момент ничего нет.