«Ницца» забила 6 безответных мячей «Бресту» и сыграет в квалификации ЛЧ

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сегодня, 00:21

«Ницца» одержала разгромную победу над «Брестом» в матче 34-го тура Лиги 1 (6:0).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился Эванн Гессан. На 19-й минуте Гаэтан Ляборд удвоил преимущество своей команды. На 28-й минуте Бадредин Буанани довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 75-й минуте Ляборд оформил дубль. На 82-й минуте Терем Моффи забил пятый мяч своей команды. На 90+4-й минуте Абди Али установил окончательный счёт встречи.

«Ницца» заняла 4-е место в чемпионате Франции, набрав 60 очков. «Брест» стал девятым (50 баллов).