Бывший игрок ЦСКА Одиа — о Газзаеве: «Он был очень строгим»

Бывший защитник ЦСКА поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером армейцев .

Газзаев всегда был серьёзным. Когда мы уже приезжали на базу, выходили на тренировочное поле, Валерий Георгиевич становился очень строгим. Как в милиции. Но это нужно. Я наслаждался временем с Газзаевым, потому что это всегда стопроцентный фокус на работе. Так все футболисты становились лучшей версией себя.