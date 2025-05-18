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Бывший игрок ЦСКА Одиа — о Газзаеве: «Он был очень строгим»

вчера, 11:05

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером армейцев Валерием Газзаевым.

Газзаев всегда был серьёзным. Когда мы уже приезжали на базу, выходили на тренировочное поле, Валерий Георгиевич становился очень строгим. Как в милиции. Но это нужно. Я наслаждался временем с Газзаевым, потому что это всегда стопроцентный фокус на работе. Так все футболисты становились лучшей версией себя.

Нигерийский футболист выступал в составе ЦСКА с 2004-го по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах.

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 13:39
Газзаев вписал свое имя золотыми буквами в историю ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:27
Из-за этого он сделал ЦСКА и Аланию чемпионом России и с ЦСКА взял Кубок УЕФА ☝️😉✊️
Capral
Capral
вчера в 11:20
Строгим как в милиции? Так он в милиции и играл, в настоящей, советской!!! Как тренер, конечно много достиг, и сам Валерий Георгиевич оценивал сезон-2005, как фантастический!!! Вероятно строгий, как тренер. А вот, как игрок был бесхарактерный. Вспоминаю финал кубка СССР-1979, и послематчевые пенальти. Так вот, Валера, изо всех сил сопротивлялся и не хотел бить, последний, пятый пенальти, но всё-таки, его партнёры по команде, буквально вытолкали и Газзаев пошел таки бить, этот злосчастный пенальти, и.... не забил. По пути, Газзаев, всем тбилисцам пожаловался на свою нелегкую судьбу.
Гость
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