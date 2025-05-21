«Реал» готов выплатить отступные за Нико Уильямса

«Реал» внимательно изучает возможность приобретения вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.
В контракте футболиста указаны отступные, составляющие 58 млн евро. В клубе уверены, что покупка Уильямса представляет собой отличную возможность на трансферном рынке, которую нельзя упустить.
Кроме того, в Мадриде рассматривают, какой эффект этот трансфер может оказать, учитывая, что Нико был одной из главных целей «Барселоны».
Кого ещё на левый фланг Реал хочет? Ничего, что на правом играть некому?
Можно Роналду ещё вернуть до кучи на то же место на поле.
Пересу в защиту нужно вкладываться, в правый край атаки, нападающий в конце концов нужен хороший. Левый фланг - последняя позиция, куда покупки необходимы. Понять Флорентино стало совсем невозможно.
Кого ещё на левый фланг Реал хочет? Ничего, что на правом играть некому?
Можно Роналду ещё вернуть до кучи на то же место на поле.
Пересу в защиту нужно вкладываться, в правый край атаки, нападающий в конце концов нужен хороший. Левый фланг - последняя позиция, куда покупки необходимы. Понять Флорентино стало совсем невозможно.
Поэтому и превратилось все его купленное золото в черепки.
Поэтому и превратилось все его купленное золото в черепки.
Если Перес думает, что он хочет насолить каталонцам купив Нико, то глубоко ошибается.
Барселона его не собирается купить, всё закончилось интересом, да и самому Реалу он ничем не поможет, да и не нужен.
Если Перес думает, что он хочет насолить каталонцам купив Нико, то глубоко ошибается.
Барселона его не собирается купить, всё закончилось интересом, да и самому Реалу он ничем не поможет, да и не нужен.