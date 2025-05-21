«Реал» готов выплатить отступные за Нико Уильямса

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вчера, 08:39

«Реал» внимательно изучает возможность приобретения вингера «Атлетика» .

В контракте футболиста указаны отступные, составляющие 58 млн евро. В клубе уверены, что покупка Уильямса представляет собой отличную возможность на трансферном рынке, которую нельзя упустить.

Кроме того, в Мадриде рассматривают, какой эффект этот трансфер может оказать, учитывая, что Нико был одной из главных целей «Барселоны».