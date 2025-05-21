Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» готов выплатить отступные за Нико Уильямса

вчера, 08:39

«Реал» внимательно изучает возможность приобретения вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.

В контракте футболиста указаны отступные, составляющие 58 млн евро. В клубе уверены, что покупка Уильямса представляет собой отличную возможность на трансферном рынке, которую нельзя упустить.

Кроме того, в Мадриде рассматривают, какой эффект этот трансфер может оказать, учитывая, что Нико был одной из главных целей «Барселоны».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМЮ работает над переходом Дьёкереша, а ПСЖ отказался от трансфера
20 мая
СлухиЛуис Диас — цель номер один для «Барселоны»
20 мая
Слухи«Кристал Пэлас» рассматривает возможность перехода Джейми Варди
20 мая
Слухи«Челси» заинтересован в Родриго
20 мая
СлухиПрезидент «Сьона» заявил, что Антон Миранчук может уйти за 6 миллионов евро
20 мая
СлухиКокорин продлит контракт с «Арисом» до 2026 года
20 мая
Сортировать
Все комментарии
sx6uw63bgvcp
sx6uw63bgvcp
вчера в 15:14
Что-то не особо в это верится
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:56
Ну это совсем идиотизм, при уже огромном количестве левых вингеров в команде.
Nety
Nety ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 13:39
Ну да чё такое 6 лч за 12 лет))) сидит такой футболист в условном Манчестере Холанд и думает - в конце карьеры иметь 6 чемпионов Испании или ЛЧ.
Nety
Nety ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:34
Я думаю они все таки продадут Вини, этих денег хватит на то что бы закрыть почти все позиции. Единственное зачем Вильямс? У них и без Вини всё хорошо в атаке.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 12:37
Отличная проверка, нужен ли он Барселоне. Если откажет, значит подходит по духу и надо брать.
зигзаг
зигзаг
вчера в 12:34
В реал идти уже футболисты боятся. В Испании Барса рулит
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:11
Гвардиола жалуется на переизбыток игроков в команде, пусть у него берут нужных.
Если Перес думает, что он хочет насолить каталонцам купив Нико, то глубоко ошибается.
Барселона его не собирается купить, всё закончилось интересом, да и самому Реалу он ничем не поможет, да и не нужен.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:47
Хороший игрок, но всех подряд скупать... да ещё на зло Барселоне...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:52
много левых вингеров это как раковая опухоль на теле команды.
опухоль нужно просто удалить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:50
Реал превращается в ПСЖ. ))) преврашается скупщика всего блестящих
Нико Винисиусу напарника берут... а то слишком мало потерь и обороне нечем заняться. Алло, Перес, есть еще Барколя.
вот Каррерас с ума сойдет, за ними чистить.
catal
catal
вчера в 10:38, ред.
Справа Нико Уильямс тоже играет. И согласно статистикам в этом сезоне частенько играл под нападающим в центре. Но купить его в Реал будет просто бомба в команде для Винисиусов и Родриг, они порвут Переса за это.
ESPANOL
ESPANOL
вчера в 10:36
Давно пора понять, что Дело было не в бабине, а раздолбай сидел в кабине. Перес, как волк в овчарне, пока всех не передушит не успокоится. И так скупил уже всех звезд, кого только можно было, да и тех, кого нельзя. Мало! Хочет еще, как жадный раджа в Золотой антилопе.
Поэтому и превратилось все его купленное золото в черепки.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:37
А может всё таки Родриго собрались продавать. Хотя левых действительно многовато
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:36
В принципе учитывая его трансферную стоимость молодость и длину контракта то это небольшие деньги
5yncvpr55spa
5yncvpr55spa
вчера в 09:20
Если денег достаточно можно брать кого угодно для усиления состава
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:03
Утка, уже в некоторых испанских изданиях написали опровержение этой новости. Да и уж совсем глупо было бы брать ещё одного левого вингера, которых в команде и так переизбыток. В Реале по сути вся атакующая линия нынешнего сезона состоит из трёх левых вингеров, видимо очень не хватает четвёртого.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:02, ред.
Мбаппе, Винисиус, Родриго, Нико Уильямс...
Кого ещё на левый фланг Реал хочет? Ничего, что на правом играть некому?
Можно Роналду ещё вернуть до кучи на то же место на поле.

Пересу в защиту нужно вкладываться, в правый край атаки, нападающий в конце концов нужен хороший. Левый фланг - последняя позиция, куда покупки необходимы. Понять Флорентино стало совсем невозможно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 