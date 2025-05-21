Осимхен и Лукман не вошли в состав сборной Нигерии на матч против России

Сборная Нигерии отправится на товарищеский матч против России без некоторых своих ключевых игроков: Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана и Алекса Ивоби.
Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасоги («Сингида Блэк Старс», Танзания).
Защитники: Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Ола Айна («Ноттингем Форест»), Осейи-Сэмюэл («Фенербахче»), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос»), Семи Аджайи («Вест Бромвич»), Иго Огбу («Славия» Прага).
Полузащитники: Вилфрид Ндиди («Лестер»), Фрэнк Оньека («Аугсбург»), Рафаэл Нвадике («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Крисантус Уче («Хетафе»), Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос», Нигерия).
Нападающие: Виктор Бонифац, Натан Телла (оба – «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Моузес Саймон («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Умар Садик («Валенсия»).
Игра состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.