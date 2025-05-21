Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Осимхен и Лукман не вошли в состав сборной Нигерии на матч против России

вчера, 16:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия06.06.2025 Не начался

Сборная Нигерии отправится на товарищеский матч против России без некоторых своих ключевых игроков: Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана и Алекса Ивоби.

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасоги («Сингида Блэк Старс», Танзания).

Защитники: Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Ола Айна («Ноттингем Форест»), Осейи-Сэмюэл («Фенербахче»), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос»), Семи Аджайи («Вест Бромвич»), Иго Огбу («Славия» Прага).

Полузащитники: Вилфрид Ндиди («Лестер»), Фрэнк Оньека («Аугсбург»), Рафаэл Нвадике («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Крисантус Уче («Хетафе»), Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос», Нигерия).

Нападающие: Виктор Бонифац, Натан Телла (оба – «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Моузес Саймон («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Умар Садик («Валенсия»).

Игра состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноРодри впервые с сентября вошёл в заявку «Манчестер Сити» на матч
20 мая
Генсек РФС верит, что сборная России примет участие в отборе на Евро-2028
20 мая
Родри может сыграть впервые с сентября 2024 года
20 мая
Тикнизян: «Тяжело молчать целый год, делать вид, что ничего не случилось»
20 мая
Де Брюйне заявил, что с высокой долей вероятности не сыграет на Клубном ЧМ
19 мая
Объявлен расширенный состав сборной России на июньские матчи
19 мая Фото
Все комментарии
juchok
juchok
вчера в 20:11
Бонифейс с Чуквуезе и без них порешают
memphis
memphis
вчера в 16:45
По именам все равно хорошо
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:26
Там итак неплохой состав. Это явно не дубль дубля
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:14
Жаль. Хотя у нас Дзюба с Кокориным тоже не вошли в состав))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 