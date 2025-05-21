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Вендел остаётся в «Зените»

вчера, 17:39

27-летний полузащитник Вендел вернется в Санкт-Петербург и продолжит восстановление в расположении «Зенита».

Трансферное соглашение между российским клубом и «Ботафого» было расторгнуто. Игрок остаётся на контракте с «Зенитом» и примет участие в подготовке к новому сезону.

У бразильского клуба возникли серьёзные финансовые трудности, из-за которых придётся отказаться от сделки.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13
А я думаю, что в Ботафого серьезные люди, посмотрели его игру за полгода и поняли, что он уже давно и реально едет с ярмарки. И придумали хороший повод насчет денег. Ботафого серьезный клуб и деньги у него есть. Просто им отработанный материал не нужен.
Futurista
Futurista
вчера в 19:11, ред.
Вендел возвращается в Зенит без десяти чемоданов...
Внимание, вопрос: Что было в чемоданах?)...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:02
И что он в Питере будет даже полсезона, т. е. до зимы, как минимум, делать ?
Бамбук курить?
Или летом всё таки постараются продать?
lotsman
lotsman ответ viv (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
У бразильского клуба возникли серьёзные финансовые трудности, из-за которых придётся отказаться от сделки.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407520/vendel-botafogo 21.05.2025
Источники информации разные.
viv
viv ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
По геополитическим причинам сделка не может быть завершена. Владельцы Зенита были включены в список международных санкций,
viv
viv
вчера в 18:40
Немотивированный Вендел возвращается в Петербург.)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:08
Паренёк в шоке... Хотел потусить на родине. А здесь вон оно как.. Придётся и дальше "балтикой" тоску заливать)))
Вещий
Вещий
вчера в 17:51
А как же 10 чемоданов?.... Или он их просто сдал в Пулково в камеру хранения ...:)))

Не ну а так что, неожиданный поворот в событиях с Венделом! Не ждал такого...А как расписывали, что продажей Вендела "отобьют" покупку Энрике... короче, цирк продолжается .... Вертайте 10 чемоданов взад.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:50
Вендел понял, что на сигареты хватать не будет и запросил контракт как в зенитушке.
lotsman
lotsman
вчера в 17:43
Денег не хватило на Вендела.)
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