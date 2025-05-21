Вендел остаётся в «Зените»

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вчера, 17:39

27-летний полузащитник вернется в Санкт-Петербург и продолжит восстановление в расположении «Зенита».

Трансферное соглашение между российским клубом и «Ботафого» было расторгнуто. Игрок остаётся на контракте с «Зенитом» и примет участие в подготовке к новому сезону.

У бразильского клуба возникли серьёзные финансовые трудности, из-за которых придётся отказаться от сделки.