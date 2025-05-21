Вендел остаётся в «Зените»

27-летний полузащитник Вендел вернется в Санкт-Петербург и продолжит восстановление в расположении «Зенита».
Трансферное соглашение между российским клубом и «Ботафого» было расторгнуто. Игрок остаётся на контракте с «Зенитом» и примет участие в подготовке к новому сезону.
У бразильского клуба возникли серьёзные финансовые трудности, из-за которых придётся отказаться от сделки.
Внимание, вопрос: Что было в чемоданах?)...
Внимание, вопрос: Что было в чемоданах?)...
Бамбук курить?
Или летом всё таки постараются продать?
Бамбук курить?
Или летом всё таки постараются продать?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407520/vendel-botafogo 21.05.2025
Источники информации разные.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407520/vendel-botafogo 21.05.2025
Источники информации разные.
Не ну а так что, неожиданный поворот в событиях с Венделом! Не ждал такого...А как расписывали, что продажей Вендела "отобьют" покупку Энрике... короче, цирк продолжается .... Вертайте 10 чемоданов взад.
Не ну а так что, неожиданный поворот в событиях с Венделом! Не ждал такого...А как расписывали, что продажей Вендела "отобьют" покупку Энрике... короче, цирк продолжается .... Вертайте 10 чемоданов взад.