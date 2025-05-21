Агент Дзюбы рассказал о его будущем

Леонид Гольдман, агент футболиста «Акрона» Артёма Дзюбы, поделился планами игрока на ближайшее время.
В очередной раз убеждаюсь, что принцип «всё, что ни происходит, происходит к лучшему» снова работает. Спасибо судьбе, что всё так сложилось, и Артём оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Ещё один сезон как минимум он поиграет. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведём переговоры с «Акроном».
В этом сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач во всех турнирах, тем самым установив рекорд РПЛ. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» 24 мая примет московский «Локомотив».
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