Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Дзюбы рассказал о его будущем

вчера, 19:57

Леонид Гольдман, агент футболиста «Акрона» Артёма Дзюбы, поделился планами игрока на ближайшее время.

В очередной раз убеждаюсь, что принцип «всё, что ни происходит, происходит к лучшему» снова работает. Спасибо судьбе, что всё так сложилось, и Артём оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Ещё один сезон как минимум он поиграет. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведём переговоры с «Акроном».

В этом сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач во всех турнирах, тем самым установив рекорд РПЛ. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» 24 мая примет московский «Локомотив».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиАгент Вахании рассказал о будущем футболиста
Вчера, 19:39
СлухиМосковское «Динамо» интересуется защитником «Ростова» Ваханией
20 мая
Тренерский штаб «Спартака» не рассчитывает на Зиньковского
20 мая
СлухиСтало известно, какую сумму «Ростов» хочет выручить с продажи Осипенко
20 мая
СлухиНесколько клубов Серии А проявляют интерес к защитнику «Зенита» Эраковичу
20 мая
СлухиКомличенко интересен «Краснодару»
19 мая
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:07
Силы ещё есть. Сезон ещё легко отыграет.
Futurista
Futurista
вчера в 21:01, ред.
Биограф Дзюбы рассказал о его прошлом...и показал)...
0+...18+...и другие истории из ЖЗЛ...
протон
протон ответ v7d7377kv7xt (раскрыть)
вчера в 20:36
Агент Дзюбы просто набивает ему цену. Только и всего
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:35
Будущее рукадзюбы - это октагон в Поп мма. Там уже по назначению будет выступать руками и ногами ..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:20
Еще поиграет маленько, а потом блогером станет
v7d7377kv7xt
v7d7377kv7xt
вчера в 20:11
Акрону он реально помог,поэтому есть смысл продолжить сотрудничество
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 