Агент Дзюбы рассказал о его будущем

Леонид Гольдман, агент футболиста «Акрона» , поделился планами игрока на ближайшее время.

В очередной раз убеждаюсь, что принцип «всё, что ни происходит, происходит к лучшему» снова работает. Спасибо судьбе, что всё так сложилось, и Артём оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Ещё один сезон как минимум он поиграет. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведём переговоры с «Акроном».