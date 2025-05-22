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«Ливерпуль» установит новый мемориал на 40-летие трагедии на «Эйзеле»

вчера, 16:56

«Ливерпуль» объявил о планах по созданию нового мемориала в год 40-летия со дня трагедии на стадионе «Эйзель» в Брюсселе.

29 мая 1985 года перед началом финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом» произошло обрушение трибуны, в результате чего погибло 39 человек.

Новый мемориал под названием «Forever Bound» заменит табличку, которая в настоящее время находится на стене трибуны имени Кенни Даглиша, и будет находиться на другом месте на стадионе, чтобы предоставить более заметное и доступное пространство для размышлений и воспоминаний.

В настоящее время решение о новом месте принимается в ходе консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, более подробная информация будет опубликована позднее.

Новый мемориал будет состоять из двух шарфов, связанных вместе и аккуратно завязанных, что символизирует единство и солидарность между двумя клубами и связь, сформированную через общее горе и взаимное уважение после трагедии.

Изготовленный из тщательно отобранных материалов, мемориал также включает трогательную надпись рядом с именами всех 39 погибших болельщиков.

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