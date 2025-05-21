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Роналду снова не забил пенальти, но потом исправился

вчера, 21:20
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-ХаледжМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 66-й минуте встречи с «Аль-Халеджем».

На тот момент это была 207-я попытка португальского форварда с 11-метровой отметки. Из них 33 оказались неудачными. Но в самой концовке встречи, на 90+7-й минуте, Роналду исправился и свою 208-ю попытку использовал, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

Ранее сообщалось, что 40-летний Криштиану собирается и дальше продолжать карьеру. На его счету 935 забитых мячей за клубы и сборную Португалии.

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Все комментарии
Smile26
Smile26 ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 21:34
Добрый вечер. Увидел ваш комментарий с вопросом, дополнил новость. 935 мячей в сумме
Per4ick
Per4ick ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 21:32
935
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:26
А кто подскажет сколько голов у Рона на счету? Ну с сегодняшним пенальти?
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