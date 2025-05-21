Роналду снова не забил пенальти, но потом исправился

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вчера, 21:20

Нападающий «Аль-Насра» не реализовал пенальти на 66-й минуте встречи с «Аль-Халеджем».

На тот момент это была 207-я попытка португальского форварда с 11-метровой отметки. Из них 33 оказались неудачными. Но в самой концовке встречи, на 90+7-й минуте, Роналду исправился и свою 208-ю попытку использовал, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

Ранее сообщалось, что 40-летний Криштиану собирается и дальше продолжать карьеру. На его счету 935 забитых мячей за клубы и сборную Португалии.