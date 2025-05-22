Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Фернандеш не будет против, если «Манчестер Юнайтед» решит с ним расстаться

вчера, 16:35

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о возможности ухода из клуба.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны саудовского «Аль-Хиляля».

Я всегда был честен. Если клуб думает, что пришло время расстаться, потому что они хотят немного заработать или что-то в этом роде, то так тому и быть. Футбол иногда бывает таким.

Я всегда говорил, что останусь здесь, пока клуб не скажет мне, что пора уходить. Я горю желанием сделать больше, чтобы привести клуб к великим временам.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ливерпуль» не узнают после этих трансферов. Слот выбивает деньги на крутых футболистов атаки
Вчера, 15:21Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
СлухиДе Брюйне исключил переход в другой клуб АПЛ
21 мая
СлухиДарвин Нуньес готов к переходу в «Атлетико»
21 мая
Слухи«Челси» ведёт переговоры по трансферу Экитике
21 мая
Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мартинеса
21 мая
СлухиСтали известны финансовые детали возвращения Вендела в «Зенит»
21 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:45, ред.
ужас, какой благородный парень ... )
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ shuzfw8uhr6u (раскрыть)
вчера в 21:11
Чемпионы в ЧШ
yq89jtrfqtqa
yq89jtrfqtqa
вчера в 18:25
Статистика уже так себе, можно отпускать
shuzfw8uhr6u
shuzfw8uhr6u
вчера в 18:24
А чё за великие времена?))
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:52
О, вчера мы все видели, как Фернандеш вел клуб к великим временам. Видимо сам решил свалить, и теперь рассказывает, что если клуб захочет, то он не против. Типа инициатива исходит не от него, а он весь белый и пушистый, и до мозга костей патриот МЮ, и проводник в светлое будущее.

И как-то интересно совпало, что как только МЮ проиграл финал ЛЕ, и стало понятно, что "манкунианцы" лишаются любых еврокубков на следующий сезон, португалец сразу заговорил об уходе из команды.

Хотя, по сути, и обвинять-то Бруно особо не в чем. В том болоте, в которое новые боссы превратили некогда величайший в мире клуб (болельщики МЮ простите за сравнение), никто не хочет тонуть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:40
Думаю Фернандеш безумно счастлив будет расстаться с МЮ.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:40
Ты и так привёл клуб к великим временам. Таким, которых ещё не было в истории МЮ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 