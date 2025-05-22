Фернандеш не будет против, если «Манчестер Юнайтед» решит с ним расстаться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о возможности ухода из клуба.
Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны саудовского «Аль-Хиляля».
Я всегда был честен. Если клуб думает, что пришло время расстаться, потому что они хотят немного заработать или что-то в этом роде, то так тому и быть. Футбол иногда бывает таким.
Я всегда говорил, что останусь здесь, пока клуб не скажет мне, что пора уходить. Я горю желанием сделать больше, чтобы привести клуб к великим временам.
И как-то интересно совпало, что как только МЮ проиграл финал ЛЕ, и стало понятно, что "манкунианцы" лишаются любых еврокубков на следующий сезон, португалец сразу заговорил об уходе из команды.
Хотя, по сути, и обвинять-то Бруно особо не в чем. В том болоте, в которое новые боссы превратили некогда величайший в мире клуб (болельщики МЮ простите за сравнение), никто не хочет тонуть.
И как-то интересно совпало, что как только МЮ проиграл финал ЛЕ, и стало понятно, что "манкунианцы" лишаются любых еврокубков на следующий сезон, португалец сразу заговорил об уходе из команды.
Хотя, по сути, и обвинять-то Бруно особо не в чем. В том болоте, в которое новые боссы превратили некогда величайший в мире клуб (болельщики МЮ простите за сравнение), никто не хочет тонуть.