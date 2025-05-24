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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Монако» практически согласовало трансфер вингера «Барселоны»

вчера, 10:51

«Монако» близок к заключению сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Ансу Фати. На данный момент ведутся переговоры о переходе Фати на правах аренды с опцией выкупа. При этом «Барселона» сможет вернуть игрока, заплатив фиксированную сумму.

Напомним, контракт 22-летнего левого вингера с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Фати 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» летом может продать восемь футболистов.

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23 мая
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Датак
Датак
вчера в 13:30
эх,Монако монако...очередной нестабильный сезон..?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:04
да, было такое.
травма, которую нанес игрок Бетиса, была серьезная.
лечение врачей Барсы было непрофессиональное.
да и окружение самого игрока сделало свое черное дело.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:01
А ведь ещё сравнительно недавно парню пророчили яркое будущее, и сравнивали с мировыми звёздами футбола...
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