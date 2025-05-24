«Монако» практически согласовало трансфер вингера «Барселоны»

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вчера, 10:51

«Монако» близок к заключению сделки по подписанию нападающего «Барселоны» . На данный момент ведутся переговоры о переходе Фати на правах аренды с опцией выкупа. При этом «Барселона» сможет вернуть игрока, заплатив фиксированную сумму.

Напомним, контракт 22-летнего левого вингера с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Фати 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» летом может продать восемь футболистов.