«Монако» практически согласовало трансфер вингера «Барселоны»

«Монако» близок к заключению сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Ансу Фати. На данный момент ведутся переговоры о переходе Фати на правах аренды с опцией выкупа. При этом «Барселона» сможет вернуть игрока, заплатив фиксированную сумму.
Напомним, контракт 22-летнего левого вингера с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Фати 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» летом может продать восемь футболистов.
травма, которую нанес игрок Бетиса, была серьезная.
лечение врачей Барсы было непрофессиональное.
да и окружение самого игрока сделало свое черное дело.
травма, которую нанес игрок Бетиса, была серьезная.
лечение врачей Барсы было непрофессиональное.
да и окружение самого игрока сделало свое черное дело.