Названы причины, по которым «Реал» пока не может купить Франко Мастантуоно

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вчера, 10:49

Мадридский «Реал» по-прежнему следит за — 17-летним полузащитником «Ривер Плейт» и одним из самых перспективных игроков Аргентины. Однако внутри клуба сохраняются сомнения по поводу целесообразности его трансфера.

Во-первых, сам Мастантуоно хочет сыграть в Кубке Либертадорес и за юношескую сборную Аргентины, что может отсрочить его переезд в Европу.

Во-вторых, он ещё несовершеннолетний — 18 лет ему исполнится 14 августа. Впрочем, это не стало бы серьезным препятствием: в прошлом году «Реал» уже подписал из «Палмейраса» в возрасте 16 лет, оставив его в аренде до достижения совершеннолетия.

Третье препятствие — финансовое. Клуб хочет сначала завершить сделки по другим игрокам и оценить бюджет, прежде чем инвестировать в трансфер Мастантуоно. Сумма отступных составляет около 45 миллионов евро, но «сливочные» надеются договориться о снижении цены.