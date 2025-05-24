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Названы причины, по которым «Реал» пока не может купить Франко Мастантуоно

вчера, 10:49

Мадридский «Реал» по-прежнему следит за Франко Мастантуоно — 17-летним полузащитником «Ривер Плейт» и одним из самых перспективных игроков Аргентины. Однако внутри клуба сохраняются сомнения по поводу целесообразности его трансфера.

Во-первых, сам Мастантуоно хочет сыграть в Кубке Либертадорес и за юношескую сборную Аргентины, что может отсрочить его переезд в Европу.

Во-вторых, он ещё несовершеннолетний — 18 лет ему исполнится 14 августа. Впрочем, это не стало бы серьезным препятствием: в прошлом году «Реал» уже подписал Эндрика из «Палмейраса» в возрасте 16 лет, оставив его в аренде до достижения совершеннолетия.

Третье препятствие — финансовое. Клуб хочет сначала завершить сделки по другим игрокам и оценить бюджет, прежде чем инвестировать в трансфер Мастантуоно. Сумма отступных составляет около 45 миллионов евро, но «сливочные» надеются договориться о снижении цены.

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Incredulous
Incredulous
вчера в 11:11
В это трансферное окно Реалу намного важнее укрепить основную команду, в которой образовалось слишком много пробоин. А уже после думать о покупке игроков на перспективу. Тем более, что 45 млн за 17-летнего проспекта, - это очень внушительная сумма, и куда более разумным и полезным для команды было бы потратить эту сумму на более состоявшегося игрока, пусть и молодого, который уже хоть как-то показал себя. А Франко Мастантуоно выступает сейчас далеко не в самом сильном по европейским меркам, чемпионате, и его подписание - это пока лотерея. Это можно сделать, когда основа команды уже хорошо укомплектована, чего точно нельзя сказать про нынешний Реал, с его кадровыми проблемами.
Гость
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