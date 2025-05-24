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Винисиус продлит контракт с «Реалом»

вчера, 09:12

Как сообщает источник, нападающий Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года.

Пролонгировав трудовое соглашение с бразильским футболистом, «сливочные» выйдут за потолок зарплат в размере 15 млн евро. 24-летний игрок будет зарабатывать больше 20 млн в год. Винисиус станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» наряду с нападающим Килианом Мбаппе.

«Реал» занял второе место в таблице Ла Лиги, уступив первую строчку «Барселоне».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:27
Иного варианта и не должно было случится.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:12
Зар.плату выбил ещё больше, хотя и так зарабатывал большущие деньги 405 тыс.евро в неделю (21 млн.евро в год) теперь главное, чтобы не забил на футбол и показывал достойную игру.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:55
Борьба с расизмом продолжается!!))
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:23
Зарплату амбициозный бразилец себе выбил, теперь осталось доказать, что он действительно достоин этой зарплаты. Этот сезон борец с расизмом провалил по всем статьям, и лишь редкими вспышками показывал достойную игру. Пусть даже спишем в этом сезоне часть вины на очень неубедительное тренерство легендарного "Папы", но всё же при этих же условиях тот же Мбаппе смог показать высокий уровень и эффективность, и это при том, что француз проводит свой первый сезон в Реале, ещё и не на родной позиции.

Ну да ладно, куда интереснее будет посмотреть на то, как покажет себя Винисиус при новом тренере, при новой схеме, при новой тактике. Той тактике, где вся команда играет и как в атаке, так и в обороне. А как известно звёзды такого уровня как Винисиус не слишком-то любят отрабатывать в обороне. И тут уже всё зависит от того, насколько хорошим психологом и педагогом окажется Х. Алонсо, и сможет ли донести до своенравного бразильца свои идеи и установки, а главное сможет ли заставить его их планомерно и эффективно выполнять. Вот и посмотрим в следующем сезоне, чего гадать.
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