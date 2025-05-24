Винисиус продлит контракт с «Реалом»

Как сообщает источник, нападающий Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года.
Пролонгировав трудовое соглашение с бразильским футболистом, «сливочные» выйдут за потолок зарплат в размере 15 млн евро. 24-летний игрок будет зарабатывать больше 20 млн в год. Винисиус станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» наряду с нападающим Килианом Мбаппе.
«Реал» занял второе место в таблице Ла Лиги, уступив первую строчку «Барселоне».
Ну да ладно, куда интереснее будет посмотреть на то, как покажет себя Винисиус при новом тренере, при новой схеме, при новой тактике. Той тактике, где вся команда играет и как в атаке, так и в обороне. А как известно звёзды такого уровня как Винисиус не слишком-то любят отрабатывать в обороне. И тут уже всё зависит от того, насколько хорошим психологом и педагогом окажется Х. Алонсо, и сможет ли донести до своенравного бразильца свои идеи и установки, а главное сможет ли заставить его их планомерно и эффективно выполнять. Вот и посмотрим в следующем сезоне, чего гадать.
Ну да ладно, куда интереснее будет посмотреть на то, как покажет себя Винисиус при новом тренере, при новой схеме, при новой тактике. Той тактике, где вся команда играет и как в атаке, так и в обороне. А как известно звёзды такого уровня как Винисиус не слишком-то любят отрабатывать в обороне. И тут уже всё зависит от того, насколько хорошим психологом и педагогом окажется Х. Алонсо, и сможет ли донести до своенравного бразильца свои идеи и установки, а главное сможет ли заставить его их планомерно и эффективно выполнять. Вот и посмотрим в следующем сезоне, чего гадать.