Винисиус продлит контракт с «Реалом»

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вчера, 09:12

Как сообщает источник, нападающий продлит контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года.

Пролонгировав трудовое соглашение с бразильским футболистом, «сливочные» выйдут за потолок зарплат в размере 15 млн евро. 24-летний игрок будет зарабатывать больше 20 млн в год. Винисиус станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» наряду с нападающим .

«Реал» занял второе место в таблице Ла Лиги, уступив первую строчку «Барселоне».