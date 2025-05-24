«Манчестер Юнайтед» хочет подписать капитана «Милана»

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием вратаря «Милана» и сборной Франции Мика Меньяна. Манкунианцы запросили условия возможного трансфера капитана «россонери».
Напомним, Меньян выступает за «Милан» с июля 2021 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего голкипера 52 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 59 мячей и 14 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.
Лично я бы спросил - "зачем вы меняли Де Хеа на Онану". Но кто ж даст спросить.
Лично я бы спросил - "зачем вы меняли Де Хеа на Онану". Но кто ж даст спросить.
Онана ? Сколько он в этом сезоне напривозил ? Посчитай пжлста, а потом вычти разницу с общим количеством пропущенных. Картина маслом.
Онана ? Сколько он в этом сезоне напривозил ? Посчитай пжлста, а потом вычти разницу с общим количеством пропущенных. Картина маслом.
Его еще не добили. Бегает среди детишек, мячик пинает.
Не стреляйте в пианиста? Что мешает Онане стараться? Это ведь он выбегает играть опорника из штрафной, пытается обводить прессингующих его нападающих, это Онана выносит мяч прямо на ногу сопернику и так далее. Его никто не заставляет вроде.
Его еще не добили. Бегает среди детишек, мячик пинает.
Не стреляйте в пианиста? Что мешает Онане стараться? Это ведь он выбегает играть опорника из штрафной, пытается обводить прессингующих его нападающих, это Онана выносит мяч прямо на ногу сопернику и так далее. Его никто не заставляет вроде.
или почему МЮ не рассматривает Траффорда, из Бернли?
смысл обмена одного черного вратаря на другого?
или почему МЮ не рассматривает Траффорда, из Бернли?
смысл обмена одного черного вратаря на другого?
Ну, а позицию вратаря в МЮ обновлять нужно однозначно, а то у "манков" появился свой Кариус.
Ну, а позицию вратаря в МЮ обновлять нужно однозначно, а то у "манков" появился свой Кариус.