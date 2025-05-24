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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать капитана «Милана»

вчера, 10:11

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием вратаря «Милана» и сборной Франции Мика Меньяна. Манкунианцы запросили условия возможного трансфера капитана «россонери».

Напомним, Меньян выступает за «Милан» с июля 2021 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего голкипера 52 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 59 мячей и 14 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
вчера в 15:09
Думаю нет, вратарь который в этом сезоне допустил огромное количество ошибок, в том числе вылет из ЛЧ на его совести. И с каждым разом хочет всё больше и больше денег по контракту. Лично для меня как болельщика Милана шоком не будет.
catal
catal ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:40, ред.
Когда речь идет об Онана в претензиях МЮ, приводятся примеры его лидерства по личным ошибкам, и это - штрафные, которые можно было взять легко, передачи им отданные сопернику, попытки изображать из себя Роналду в атаке и пр. Что ему напривозили другие в этом случае - не рассматривается. Только то, что как ты говоришь "напривозил сам".
Лично я бы спросил - "зачем вы меняли Де Хеа на Онану". Но кто ж даст спросить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:39
А причём здесь полезные действия в защите от хавбека Каземиро ? Речь о профильных игроках линии защиты, которые напривозили банок - мама не горюй.
Онана ? Сколько он в этом сезоне напривозил ? Посчитай пжлста, а потом вычти разницу с общим количеством пропущенных. Картина маслом.
catal
catal ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
Каземиро, наряду с Бейлом, Модричем, Карвахалем, Марсело, Кроосом и пр. побеждавший в ЛЧ 5 раз, и сейчас входит в АПЛ в число лидеров по полезным действиям в обороне. Отборы, перехваты, выносы, игра головой и пр.
Его еще не добили. Бегает среди детишек, мячик пинает.
Не стреляйте в пианиста? Что мешает Онане стараться? Это ведь он выбегает играть опорника из штрафной, пытается обводить прессингующих его нападающих, это Онана выносит мяч прямо на ногу сопернику и так далее. Его никто не заставляет вроде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:11
а почему не вратаря Ниццы Марцина Булка?
или почему МЮ не рассматривает Траффорда, из Бернли?
смысл обмена одного черного вратаря на другого?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:03, ред.
Крайнего (Онану) нашли.))) Защита - ноль, а виноват кипер. Типичное поведение от администрации середняка.
catal
catal
вчера в 10:44
Меньян оказался ничем не хуже ушедшего в ПСЖ воспитанника Милана Доннаруммы... Если руководство его продаст, это будет для болельщиков шоком.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Добротный вратарь, придется баблом завалить его))
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:26
Из одного провального клуба в другой. Ну если у Милана хоть были шансы зацепиться за еврокубки, то у МЮ больше было шансов зацепиться за Чемпионшип.

Ну, а позицию вратаря в МЮ обновлять нужно однозначно, а то у "манков" появился свой Кариус.
drug01
drug01
вчера в 10:13
Вратарь хороший и он им подойдёт!
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