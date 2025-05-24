«Манчестер Юнайтед» хочет подписать капитана «Милана»

1748070680

вчера, 10:11

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием вратаря «Милана» и сборной Франции . Манкунианцы запросили условия возможного трансфера капитана «россонери».

Напомним, Меньян выступает за «Милан» с июля 2021 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего голкипера 52 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 59 мячей и 14 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.