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Фанаты «Тоттенхэма» и МЮ устроили драку перед финалом Лиги Европы

вчера, 12:13
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Во вторник вечером в Сан-Себастьяне, недалеко от Бильбао, произошла стычка между болельщиками «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

По словам очевидцев, конфликт начался с громкой перепалки и взаимных оскорблений, а затем перерос в драку, когда один из фанатов ударил фаната противоположной команды. Во время потасовки использовались уличные столы, стулья, стаканы и мусорные баки. Полиция, прибывшая на место инцидента, смогла восстановить порядок.

Несколько человек получили травмы и получили медицинскую помощь, но никто не был госпитализирован.

Финальный матч турнира состоится сегодня в Бильбао.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:54
Кто победил?
9nhexpf96atu
9nhexpf96atu
вчера в 13:29
Для фанатов англичан это обычное дело
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:03
надеюсь. хоть здесь фанаты ТТХ не проиграли)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:30
"Разогрев" состоялся - ждём матч - хотелось , что бы он был "огненным" , но желательно без эксцессов...
Гость
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