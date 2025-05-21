Фанаты «Тоттенхэма» и МЮ устроили драку перед финалом Лиги Европы

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вчера, 12:13

Во вторник вечером в Сан-Себастьяне, недалеко от Бильбао, произошла стычка между болельщиками «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

По словам очевидцев, конфликт начался с громкой перепалки и взаимных оскорблений, а затем перерос в драку, когда один из фанатов ударил фаната противоположной команды. Во время потасовки использовались уличные столы, стулья, стаканы и мусорные баки. Полиция, прибывшая на место инцидента, смогла восстановить порядок.

Несколько человек получили травмы и получили медицинскую помощь, но никто не был госпитализирован.

Финальный матч турнира состоится сегодня в Бильбао.