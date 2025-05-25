Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Семак прокомментировал будущее Вендела

вчера, 17:44

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела после срыва трансфера в «Ботафого».

Сделка сорвалась. На сегодняшний день он игрок «Зенита». Останется он или нет — большой вопрос.

Ранее стало известно, что что бразильский клуб решил расторгнуть трансферное соглашение из-за финансовых проблем.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛондонский «Арсенал» хотел арендовать Бителло у «Динамо»
Вчера, 16:29
Слухи«Лидс» хочет приобрести Сперцяна
Вчера, 11:52
Сперцян: «Я хочу поиграть в Европе»
24 мая
Представители Тикнизяна провели переговоры с клубом Ла Лиги
24 мая
К Венделу проявляют интерес четыре зарубежных клуба
24 мая
В ПАОКе ответили на предложение ЦСКА в размере 9 млн евро за Константелиаса
24 мая
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 22:01
Зениту государство в лице Газпрома дает не просто хорошие деньги, а огромные деньги.
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:13
К арабам уедет. И себя обеспечит на всю жизнь и Зениту отвалят очень приличные деньги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:11
Без команды не останется 100%...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:31
Зенитушке надо перетряхнуть состав. Убрать из него многократных чемпионов, которым неинтересно дальше играть, нет никакой мотивации, учитывая и то, что команда не играет в еврокубках.
654y44u8rz44
654y44u8rz44
вчера в 18:23, ред.
Ка с газпрёма выпрут, сможет на Московском вокзале составить цыганкам конкуренцию в предсказывании будущего пассажирам
derrik2000
derrik2000 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
А зачем его, это будущее Серёжи, комментировать?
Захотят - уволят и тут же найдут другое место в структуре ФК Зенит.
Не дадут другого места - не беда, денег хватает: можно и плетением макраме заняться. )
А могут и куда-нибудь в провинцию пригласить.
Если ещё сам захочет: привык, поди, уже к стАлЕцам... ))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:19
СерОжа это неприкосновенный тренер))) Он же супер пупер)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:58
Объяснил... сразу всё понятно стало...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:44
А кто прокомментирует будущее Серёжи?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 