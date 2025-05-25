Семак прокомментировал будущее Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела после срыва трансфера в «Ботафого».
Сделка сорвалась. На сегодняшний день он игрок «Зенита». Останется он или нет — большой вопрос.
Ранее стало известно, что что бразильский клуб решил расторгнуть трансферное соглашение из-за финансовых проблем.
Захотят - уволят и тут же найдут другое место в структуре ФК Зенит.
Не дадут другого места - не беда, денег хватает: можно и плетением макраме заняться. )
А могут и куда-нибудь в провинцию пригласить.
Если ещё сам захочет: привык, поди, уже к стАлЕцам... ))
Захотят - уволят и тут же найдут другое место в структуре ФК Зенит.
Не дадут другого места - не беда, денег хватает: можно и плетением макраме заняться. )
А могут и куда-нибудь в провинцию пригласить.
Если ещё сам захочет: привык, поди, уже к стАлЕцам... ))