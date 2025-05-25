Семак прокомментировал будущее Вендела

1748184253

вчера, 17:44

Главный тренер «Зенита» высказался о будущем полузащитника после срыва трансфера в «Ботафого».

Сделка сорвалась. На сегодняшний день он игрок «Зенита». Останется он или нет — большой вопрос.

Ранее стало известно, что что бразильский клуб решил расторгнуть трансферное соглашение из-за финансовых проблем.