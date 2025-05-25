«Лидс» хочет приобрести Сперцяна

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вчера, 11:52

Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

Как сообщает источник, капитаном «Краснодара» интересуется «Лидс», который вернулся в АПЛ по итогам сезона.

Ранее стало известно, что англичане готовы потратить 100 млн фунтов на трансферы в новом сезоне. Сперцян, в свою очередь, заявлял о готовности сменить команду и поиграть в Европе.