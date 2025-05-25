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«Лидс» хочет приобрести Сперцяна

вчера, 11:52

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

Как сообщает источник, капитаном «Краснодара» интересуется «Лидс», который вернулся в АПЛ по итогам сезона.

Ранее стало известно, что англичане готовы потратить 100 млн фунтов на трансферы в новом сезоне. Сперцян, в свою очередь, заявлял о готовности сменить команду и поиграть в Европе.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:37
Володя, а почему и нет))))..Наш график КХЛ.. в любом виде спорта, в любой стране мира-жестче не придумаешь!)))..в АПЛ -играть легко, бей да беги!))))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:39
Во во! Это точно
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:32
Привет, Володя!!!
Мне тоже испанский. Вместо бездельника Захаряна- лучше взяли бы Сперцяна...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:25
Приветствую Виктор! По мне так больше испанский!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44
Будет любопытно глянуть на него в АПЛ
Capral
Capral
вчера в 12:04
Не очень уверен, что АПЛ ему подходит, испанский или французский футбол, вероятно больше. Ну посмотрим, насколько достоверна эта информация. С другой стороны будет очень жаль, если Эдик покинет Краснодар, но когдато же, надо начинать...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:59
А Сможет ли Эдик играть в АПЛ с её жёстким графиком
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