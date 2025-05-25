«Лидс» хочет приобрести Сперцяна

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.
Как сообщает источник, капитаном «Краснодара» интересуется «Лидс», который вернулся в АПЛ по итогам сезона.
Ранее стало известно, что англичане готовы потратить 100 млн фунтов на трансферы в новом сезоне. Сперцян, в свою очередь, заявлял о готовности сменить команду и поиграть в Европе.
Мне тоже испанский. Вместо бездельника Захаряна- лучше взяли бы Сперцяна...)))
Мне тоже испанский. Вместо бездельника Захаряна- лучше взяли бы Сперцяна...)))