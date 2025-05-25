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Лондонский «Арсенал» хотел арендовать Бителло у «Динамо»

вчера, 16:29

Лондонский «Арсенал» изучал вариант с арендой бразильского полузащитника московского «Динамо» Бителло.

Как сообщает источник, лондонцы летом 2024 года узнавали через агента бразильца возможность перехода футболиста в английский клуб. «Арсенал» хотел взять игрока в аренду на 12 месяцев и через год выкупить футболиста за 12 млн евро. Но менеджер заявил англичанам, что «Динамо» интересен только трансфер «здесь и сейчас».

В этом сезоне бразилец провёл за «Динамо» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 14 результативных передач, став лучшим по этому показателю.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:32
Мало ли чего хотел этот Арсенал. Они и чемпионами АПЛ хотели быть и в финал ЛЧ хотели выйти.
Capral
Capral
вчера в 16:32
Игрок он сильный, интересный и умный. Но статистика у него не самая привлекательная. Да и сомневаюсь, чтобы игрок его плана прижился в АПЛ... Скорей всего, обычные разговоры.
Гость
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