Представители Тикнизяна провели переговоры с клубом Ла Лиги

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вчера, 14:44

Европейские представители полузащитника «Локомотива» и сборной Армении провели переговоры с «Севильей» на предмет возможного трансфера игрока. Сообщается, что испанцев смущает тот факт, что Тикнизян получает мало игрового времени. Вероятнее всего «Севилья» примет решение по 26-летнему фланговому игроку, посмотрев на его выступления в ближайших матчах сборной Армении.

Ранее испанцы подтвердили, что заинтересованы в Тикнизяне. По слухам, «Севилья» готова предложить за игрока «Локомотива» 2-3 миллиона евро.