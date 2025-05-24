Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Представители Тикнизяна провели переговоры с клубом Ла Лиги

вчера, 14:44

Европейские представители полузащитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна провели переговоры с «Севильей» на предмет возможного трансфера игрока. Сообщается, что испанцев смущает тот факт, что Тикнизян получает мало игрового времени. Вероятнее всего «Севилья» примет решение по 26-летнему фланговому игроку, посмотрев на его выступления в ближайших матчах сборной Армении.

Ранее испанцы подтвердили, что заинтересованы в Тикнизяне. По слухам, «Севилья» готова предложить за игрока «Локомотива» 2-3 миллиона евро.

Напомним, после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) Тикнизян заявил, что не останется в московском клубе. Также уроженец Санкт-Петербурга не полетел вместе с «Локомотивом» на заключительную игру текущего сезона РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
К Венделу проявляют интерес четыре зарубежных клуба
Вчера, 13:44
Песьяков проведет следующий сезон в «Крыльях Советов»
Вчера, 13:29
В ПАОКе ответили на предложение ЦСКА в размере 9 млн евро за Константелиаса
Вчера, 13:18
Полузащитник сборной Греции отказался от перехода в РПЛ
Вчера, 11:20
СлухиЦСКА предложил 9 млн евро за игрока из чемпионата Греции
Вчера, 10:56
«Спартак» может покинуть один из полузащитников
Вчера, 09:59
Все комментарии
Дмитрий Медведев 1
Дмитрий Медведев 1
сегодня в 13:27
Заберите уже мальчика плаксу в Тамбов.Мальчик хочет в Тамбов 😁😁
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:51
Удачи ему. Главное чтобы не сложилось также, как у другого игрока играющего в Ла-Лиге
hhwvzbx27jn6
hhwvzbx27jn6
вчера в 15:02
Армянское радио скучать не даёт своими байками, теперь вот про плаксу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 