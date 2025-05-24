Представители Тикнизяна провели переговоры с клубом Ла Лиги

Европейские представители полузащитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна провели переговоры с «Севильей» на предмет возможного трансфера игрока. Сообщается, что испанцев смущает тот факт, что Тикнизян получает мало игрового времени. Вероятнее всего «Севилья» примет решение по 26-летнему фланговому игроку, посмотрев на его выступления в ближайших матчах сборной Армении.
Ранее испанцы подтвердили, что заинтересованы в Тикнизяне. По слухам, «Севилья» готова предложить за игрока «Локомотива» 2-3 миллиона евро.
Напомним, после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) Тикнизян заявил, что не останется в московском клубе. Также уроженец Санкт-Петербурга не полетел вместе с «Локомотивом» на заключительную игру текущего сезона РПЛ.