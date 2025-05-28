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Сборная Медиалиги в июне может сыграть с «Сантосом»

вчера, 10:11

Президент Медиалиги Николай Осипов в интервью источнику рассказал о возможных матчах сборной МФЛ.

О разговорах осенью про возможный матч со сборной России

Мне кажется, что риторика была неправильная. Мы с удовольствием были готовы погрузиться в подобного рода взаимодействие и сделать из этого праздник футбола. Со стороны некоторых представителей сборной России и РФС это вызывало отрицание. Мы — люди, которые умеют слышать, и понимаем, что если нет единогласного решения и желания подарить этот праздник футбола тем, кто любит нас и сборную, то мы просто продолжим делать свою работу и расти дальше. Чтобы в тот момент, когда эта идея появится снова, мы были готовы. Пока не вижу смысла это обсуждать, раз нет встречной заинтересованности. Сейчас мы в поиске международных соперников и партнёров. Нас ждали и ждут «Каракас», «Сантос», а также несколько больших клубов в Китае. Вопрос только в том, чтобы уместить это в календарь лиги.

Какая договорённость с «Сантосом»? У нас на 19 июня стоит дата приглашения. Сейчас стараемся найти бюджет. Мы как коммерческая структура в некоторых вещах зависим от партнёров. Ищем спонсоров на реализацию не только потребностей лиги, но и моих личных проектов. Мне важно, чтобы контора была солидной. Чтобы мы как лига не теряли лицо, а сборная страны имела тех партнёров, которых не стыдно нанести рядом с триколором.

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Вещий
Вещий
вчера в 10:59
Лучше бы деньги на что то более путное искали бы...
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3jp323xs6z9k
вчера в 10:18
Наши "любители" щелкнут профессионалов.
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